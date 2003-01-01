Thomas Strobl - Comedy Sing-Along

Thomas Strobl, der Tausendsassa der Musik-Kabarett-Szene hat sich für diesen Abend für Wiener Neustadt einiges einfallen lassen. Der „lebende Wurlitzer“ singt sich mit seinem Publikum die Seele aus dem Leib. Und das ist erlösend. Noch dazu gibt er dem Lachen viel Raum und auch das ist fast therapeutisch: