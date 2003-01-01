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Thomas Strobl - Comedy Sing-Along


Thomas Strobl - Comedy Sing-Along

Stadttheater Wiener Neustadt
11. April 2026
Thomas Strobl, der Tausendsassa der Musik-Kabarett-Szene hat sich für diesen Abend für Wiener Neustadt einiges einfallen lassen. Der „lebende Wurlitzer“ singt sich mit seinem Publikum die Seele aus dem Leib. Und das ist erlösend. Noch dazu gibt er dem Lachen viel Raum und auch das ist fast therapeutisch:

Lassen Sie sich berühren, haben Sie Spaß mit Thomas Strobl und konsumieren Sie lustvoll die brillant dargebotene „Verjüngungskur in zwei Stunden“!

Keine musikalischen Vorkenntnisse notwendig!

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Thomas Strobl - Comedy Sing-Along - Stadttheater Wiener Neustadt

April 2026
Sa. 11. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 