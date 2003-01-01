Thomas Strobl - Comedy Sing-Along
11. April 2026
Thomas Strobl, der Tausendsassa der Musik-Kabarett-Szene hat sich für diesen Abend für Wiener Neustadt einiges einfallen lassen. Der „lebende Wurlitzer“ singt sich mit seinem Publikum die Seele aus dem Leib. Und das ist erlösend. Noch dazu gibt er dem Lachen viel Raum und auch das ist fast therapeutisch:
Lassen Sie sich berühren, haben Sie Spaß mit Thomas Strobl und konsumieren Sie lustvoll die brillant dargebotene „Verjüngungskur in zwei Stunden“!
Keine musikalischen Vorkenntnisse notwendig!
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Thomas Strobl - Comedy Sing-Along - Stadttheater Wiener Neustadt