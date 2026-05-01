Speed - Auf den letzten Metern
20. Mai 2026
Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Ein Bus fährt durchs Land, an Bord das Ensemble des Landestheaters – Erinnerungen, Musik, Käsebrote. Doch der Ausflug kippt, als ein Polizist auftaucht: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Inspiriert von Actionthrillern erzählen Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer von Abschieden, Träumen und Wünschen.
Mit:
Tobias Artner
Caroline Baas
Marthe Lola Deutschmann
Sven Kaschte
Bettina Kerl
Julia Kreusch
Laura Laufenberg
Michael Scherff
Julian Tzschentke
Inszenierung:
Sarah Victoria Frick, Martin Vischer
Musik:
Bernhard Mooshammer
von Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer und Ensemble
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Speed - Auf den letzten Metern - Stadttheater Wiener Neustadt