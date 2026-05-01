Speed - Auf den letzten Metern

Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Ein Bus fährt durchs Land, an Bord das Ensemble des Landestheaters – Erinnerungen, Musik, Käsebrote. Doch der Ausflug kippt, als ein Polizist auftaucht: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Inspiriert von Actionthrillern erzählen Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer von Abschieden, Träumen und Wünschen.