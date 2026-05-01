Speed - Auf den letzten Metern


Speed - Auf den letzten Metern

Stadttheater Wiener Neustadt
20. Mai 2026
Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Ein Bus fährt durchs Land, an Bord das Ensemble des Landestheaters – Erinnerungen, Musik, Käsebrote. Doch der Ausflug kippt, als ein Polizist auftaucht: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Inspiriert von Actionthrillern erzählen Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer von Abschieden, Träumen und Wünschen.

Mit:
Tobias Artner
Caroline Baas
Marthe Lola Deutschmann
Sven Kaschte
Bettina Kerl
Julia Kreusch
Laura Laufenberg
Michael Scherff
Julian Tzschentke

Inszenierung:
Sarah Victoria Frick, Martin Vischer

Musik:
Bernhard Mooshammer

von Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer und Ensemble

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Speed - Auf den letzten Metern - Stadttheater Wiener Neustadt

Mai 2026
Mi. 20. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 