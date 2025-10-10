Simone Kopmajer & Band feat. Wolfgang Puschnig - „Hope"
10. Okt. 2025
Österreichs Jazz-Star Simone Kopmajer begeistert „mit feinem Timbre und coolem Swing“. International gefeiert und 2025 für den Amadeus Award nominiert, verbindet sie auf ihrem Album HOPE neue Songs mit Klassikern wie Careless Whisper.
Live schafft sie – begleitet von Größen wie Wolfgang Puschnig – eine einzigartige Mischung aus Jazz, Swing und Pop.
Simone Kopmajer, Gesang
Wolfgang Puschnig, Altsaxophon & Flöte
Paul Urbanek, Klavier
Karl Sayer, Bass
Reini Winkler, Drumset
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
