Simone Kopmajer & Band feat. Wolfgang Puschnig - „Hope"

Stadttheater Wiener Neustadt
10. Okt. 2025
Österreichs Jazz-Star Simone Kopmajer begeistert „mit feinem Timbre und coolem Swing“. International gefeiert und 2025 für den Amadeus Award nominiert, verbindet sie auf ihrem Album HOPE neue Songs mit Klassikern wie Careless Whisper.

Live schafft sie – begleitet von Größen wie Wolfgang Puschnig – eine einzigartige Mischung aus Jazz, Swing und Pop.

Simone Kopmajer, Gesang
Wolfgang Puschnig, Altsaxophon & Flöte
Paul Urbanek, Klavier
Karl Sayer, Bass
Reini Winkler, Drumset

Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Simone Kopmajer & Band feat. Wolfgang Puschnig - „Hope" - Stadttheater Wiener Neustadt

Oktober 2025
Fr. 10. Okt. 2025
19:30 Uhr
 