Omar Sarsam - Stimmt

Und wenn Sie sich davor auch noch die Packungsbeilage durchlesen, werden Sie zustimmen: „Ich glaube, da stimmt was.“
Packungsbeilage – STIMMT
Anwendungsgebiete: Zur geselligen Abendgestaltung oder bei Verstimmung.
Wirkmechanismus: Unverbesserlicher Optimismus.
Dosierung: Einmalig vor dem Schlafengehen abends, in entspannter Atmosphäre.
Die folgenden Informationen sind ausschließlich für Ärzt:Innen bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt:
Voll geile Stimmung Oida.
Nette Leute und so.
Ich schwör Bre, ohne Hexenkreuz, das stimmt.
|März 2026
|Fr. 6. März 2026
16:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen