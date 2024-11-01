Omar Sarsam - Stimmt

Kennen Sie das Gefühl, dass Sie es völlig richtig machen wollen, tief drin aber wissen, es sicher komplett falsch zu machen? Während alle anderen auf Fehlersuche sind, begibt sich Omar Sarsam einen musikalischen Kabarett-Abend lang mit Ihnen auf die Suche nach dem, was stimmt. Denn irgendwas stimmt immer. Und wenn nicht irgendwas, dann zumindest irgendwer.

Und wenn Sie sich davor auch noch die Packungsbeilage durchlesen, werden Sie zustimmen: „Ich glaube, da stimmt was.“

Packungsbeilage – STIMMT

Anwendungsgebiete: Zur geselligen Abendgestaltung oder bei Verstimmung.

Wirkmechanismus: Unverbesserlicher Optimismus.

Dosierung: Einmalig vor dem Schlafengehen abends, in entspannter Atmosphäre.

Die folgenden Informationen sind ausschließlich für Ärzt:Innen bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt:

Voll geile Stimmung Oida.

Nette Leute und so.

Ich schwör Bre, ohne Hexenkreuz, das stimmt.