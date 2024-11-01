Omar Sarsam - Stimmt


Omar Sarsam - Stimmt

Stadttheater Wiener Neustadt
6. März 2026
Kennen Sie das Gefühl, dass Sie es völlig richtig machen wollen, tief drin aber wissen, es sicher komplett falsch zu machen? Während alle anderen auf Fehlersuche sind, begibt sich Omar Sarsam einen musikalischen Kabarett-Abend lang mit Ihnen auf die Suche nach dem, was stimmt. Denn irgendwas stimmt immer. Und wenn nicht irgendwas, dann zumindest irgendwer.

Und wenn Sie sich davor auch noch die Packungsbeilage durchlesen, werden Sie zustimmen: „Ich glaube, da stimmt was.“

Packungsbeilage – STIMMT
Anwendungsgebiete: Zur geselligen Abendgestaltung oder bei Verstimmung.
Wirkmechanismus: Unverbesserlicher Optimismus.
Dosierung: Einmalig vor dem Schlafengehen abends, in entspannter Atmosphäre.

Die folgenden Informationen sind ausschließlich für Ärzt:Innen bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt:

Voll geile Stimmung Oida.
Nette Leute und so.
Ich schwör Bre, ohne Hexenkreuz, das stimmt.

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Omar Sarsam - Stimmt - Stadttheater Wiener Neustadt

März 2026
Fr. 6. März 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 