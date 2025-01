Norbert Schneider - „Ollas Paletti“

Ein Abend mit Norbert Schneider ist immer einmalig. Groß geworden in der florierenden Wiener Blues Szene der 90er-Jahre, kreierte Schneider in seiner über 20 Jahre andauernden Karriere seinen höchstpersönlichen Stil, durch den er sich ein Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen Musikszene erspielte.