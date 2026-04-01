„Logenpolka, 4. Akt!“ – Volksmusik im Theater präsentiert von Conny Bürgler

Wer bereits bei der ersten Logenpolka dabei war, kann im 4. Akt des beliebten Formats gleich zwei Wiedersehen feiern! Petra Alexandra bringt den unverfälschten Acoustic-Retro-Schlagersound der 50er und 60er Jahre zurück in das Stadttheater Wiener Neustadt. Mit mitreißend arrangierten Klassikern und Eigenkompositionen, die echte Ohrwürmer sind, verzaubert die Band jedes Publikum – Füße stillhalten nahezu unmöglich!

Auch Franz Posch & seine Innbrüggler sorgen ein weiteres Mal für Stimmung im Stadttheater. Mit ihrem Repertoire aus Volksweisen, Blasmusikmärschen und böhmisch-mährischer Musik bringt die sechsköpfige Gruppe authentische Alpenklänge auf die Bühne. Seit 2003 begeistert die Formation nicht nur in Österreich, sondern auch international. Vorhang auf für Volksmusik!

Neu dabei ist die Puchberger Wirtshausmusi. In den Wirtshäusern Puchbergs zuhause, begeistert die sechsköpfige Gruppe mit traditioneller und schwungvoller Musik – von Oberkrainer-Klängen über Tanzmusik bis hin zu Volksweisen.

Musikalische Gäste:

Franz Posch & seine Innbrüggler

Petra Alexandra

Puchberger Wirtshausmusi