Kino: Coco - Lebendiger als das Leben!
17. Mai 2026
Lieblings-Kino: Empfehlung von Kuratorin Katharina Schick - In der legendären Pixar Animation verschlägt es den jungen mexikanischen Musiker Miguel mit seinem schrägen Hund Dante, ausgerechnet zu „Día de los Muertos“, ins Land der Toten. In atemberaubenden Farben und mit viel Gefühl erzählt Pixar eine musikalische Geschichte über die Macht der Erinnerung.
Regie: Lee Unkrich, Adrian Molina
USA 2017
Dauer: 105 Minuten
Deutsche Fassung
Empfohlen ab 7 Jahren
Sitzerhöhungen für Kinder erhalten Sie kostenlos an der Garderobe.
Die Verwendung ist ausschließlich im Parkett gestattet.
Das Theater Café ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn und bei mehreren Terminen pro Tag auch zwischen den Vorstellungen sowie in den Pausen geöffnet.
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Kino: Coco - Lebendiger als das Leben! - Stadttheater Wiener Neustadt