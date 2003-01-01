Kino: Coco - Lebendiger als das Leben!

Lieblings-Kino: Empfehlung von Kuratorin Katharina Schick - In der legendären Pixar Animation verschlägt es den jungen mexikanischen Musiker Miguel mit seinem schrägen Hund Dante, ausgerechnet zu „Día de los Muertos“, ins Land der Toten. In atemberaubenden Farben und mit viel Gefühl erzählt Pixar eine musikalische Geschichte über die Macht der Erinnerung.