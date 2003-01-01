Kino: Coco - Lebendiger als das Leben!


Kino: Coco - Lebendiger als das Leben!

Stadttheater Wiener Neustadt
17. Mai 2026
Lieblings-Kino: Empfehlung von Kuratorin Katharina Schick - In der legendären Pixar Animation verschlägt es den jungen mexikanischen Musiker Miguel mit seinem schrägen Hund Dante, ausgerechnet zu „Día de los Muertos“, ins Land der Toten. In atemberaubenden Farben und mit viel Gefühl erzählt Pixar eine musikalische Geschichte über die Macht der Erinnerung.

Regie: Lee Unkrich, Adrian Molina

USA 2017

Dauer: 105 Minuten

Deutsche Fassung

Empfohlen ab 7 Jahren

Sitzerhöhungen für Kinder erhalten Sie kostenlos an der Garderobe.

Die Verwendung ist ausschließlich im Parkett gestattet.

Das Theater Café ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn und bei mehreren Terminen pro Tag auch zwischen den Vorstellungen sowie in den Pausen geöffnet.

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Kino: Coco - Lebendiger als das Leben! - Stadttheater Wiener Neustadt

Mai 2026
So. 17. Mai 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 