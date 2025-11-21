Ina Regen …und näher

Freuen Sie sich auf eine perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.
Ina Regen, Klavier & Gesang
Harald Baumgartner, Gitarre
Valentin Bröderbauer, Gitarre
Ursula Reicher, Keys
Ina Regen ist für ihre unverwechselbar samtige Stimme und ihre tiefsinnig poetischen Texte bekannt. Diese besonderen Merkmale stellt sie nun erstmals mit ihrer „und näher“ Tour ins Rampenlicht. Intim, besinnlich und feinfühlig präsentiert die Liedermacherin ihre Songs mit vier weiteren Ausnahme-Musikerinnen und -Musikern in noch nie dagewesenen Unplugged-Arrangements. Freuen Sie sich auf kammermusikalische Verspieltheit und wohlige Mehrstimmigkeit als perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.
|November 2025
|Fr. 21. Nov. 2025
19:30 Uhr
