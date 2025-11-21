Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Ina Regen …und näher


Stadttheater Wiener Neustadt
21. Nov. 2025
Ina Regen begeistert mit ihrer samtigen Stimme und tiefsinnigen Texten. Auf ihrer „und näher“-Tour präsentiert sie ihre Songs erstmals in intimen, unplugged Arrangements – begleitet von vier herausragenden Musikerinnen und Musikern.

Freuen Sie sich auf eine perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.

Ina Regen, Klavier & Gesang
Harald Baumgartner, Gitarre
Valentin Bröderbauer, Gitarre
Ursula Reicher, Keys

Ina Regen ist für ihre unverwechselbar samtige Stimme und ihre tiefsinnig poetischen Texte bekannt. Diese besonderen Merkmale stellt sie nun erstmals mit ihrer „und näher“ Tour ins Rampenlicht. Intim, besinnlich und feinfühlig präsentiert die Liedermacherin ihre Songs mit vier weiteren Ausnahme-Musikerinnen und -Musikern in noch nie dagewesenen Unplugged-Arrangements. Freuen Sie sich auf kammermusikalische Verspieltheit und wohlige Mehrstimmigkeit als perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

