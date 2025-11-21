Ina Regen …und näher

Ina Regen begeistert mit ihrer samtigen Stimme und tiefsinnigen Texten. Auf ihrer „und näher“-Tour präsentiert sie ihre Songs erstmals in intimen, unplugged Arrangements – begleitet von vier herausragenden Musikerinnen und Musikern.

Freuen Sie sich auf eine perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.

Ina Regen, Klavier & Gesang

Harald Baumgartner, Gitarre

Valentin Bröderbauer, Gitarre

Ursula Reicher, Keys

Ina Regen ist für ihre unverwechselbar samtige Stimme und ihre tiefsinnig poetischen Texte bekannt. Diese besonderen Merkmale stellt sie nun erstmals mit ihrer „und näher“ Tour ins Rampenlicht. Intim, besinnlich und feinfühlig präsentiert die Liedermacherin ihre Songs mit vier weiteren Ausnahme-Musikerinnen und -Musikern in noch nie dagewesenen Unplugged-Arrangements. Freuen Sie sich auf kammermusikalische Verspieltheit und wohlige Mehrstimmigkeit als perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres.