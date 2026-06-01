GlobalKryner - „2nd Love“
19. Juni 2026
Global Kryner is back! Nach einer bemerkenswerten Karriere und unvergesslichen Konzerten zwischen Ukraine und Mexiko spielt Global Kryner 2026 erstmals wieder eine exklusive Tour in Österreich.
Zu Christof Spörk, Anton Sauprügl, Markus Pechmann und Martin Temmel gesellen sich nun Andreas Haidecker und der Rising Star unter Österreichs Pop- und Jazz-Sängerinnen, die fulminante Miriam Kulmer.
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: GlobalKryner - „2nd Love“ - Stadttheater Wiener Neustadt