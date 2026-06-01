GlobalKryner - „2nd Love“


GlobalKryner - „2nd Love“

Stadttheater Wiener Neustadt
19. Juni 2026
Global Kryner is back! Nach einer bemerkenswerten Karriere und unvergesslichen Konzerten zwischen Ukraine und Mexiko spielt Global Kryner 2026 erstmals wieder eine exklusive Tour in Österreich.

Zu Christof Spörk, Anton Sauprügl, Markus Pechmann und Martin Temmel gesellen sich nun Andreas Haidecker und der Rising Star unter Österreichs Pop- und Jazz-Sängerinnen, die fulminante Miriam Kulmer.

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: GlobalKryner - „2nd Love“ - Stadttheater Wiener Neustadt

Juni 2026
Fr. 19. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 