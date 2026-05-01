Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst

In ihrem neuen Programm „Frauen und Kinder zuerst“ nimmt Eva Maria Marold unter der Regie von Kapitän Serge Falck das Publikum mit auf eine humorvolle und bisweilen ironische und sarkastische Reise auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Die Luft auf hoher See ist rau. Der Umgangston manchmal auch.