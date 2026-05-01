Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst
30. Mai 2026
In ihrem neuen Programm „Frauen und Kinder zuerst“ nimmt Eva Maria Marold unter der Regie von Kapitän Serge Falck das Publikum mit auf eine humorvolle und bisweilen ironische und sarkastische Reise auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Die Luft auf hoher See ist rau. Der Umgangston manchmal auch.
Und der Unterschied zwischen „SinGen“ und „SinKen“ ist ein kleiner, aber sehr we - sentlicher. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.
Eva Maria Marold
Andi Pilhar, Keyboard und Gitarre
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst - Stadttheater Wiener Neustadt
|Mai 2026
|Sa. 30. Mai 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
https://kultur.net/stadttheater-wiener-neustadt/programm/eva-maria-marold-frauen-und-kinder-zuerst#2026-05-30
Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst (30.05.2026)
2026-05-30T19:30:00+02:[email protected]
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