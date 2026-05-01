Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst


Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst

Stadttheater Wiener Neustadt
30. Mai 2026
In ihrem neuen Programm „Frauen und Kinder zuerst“ nimmt Eva Maria Marold unter der Regie von Kapitän Serge Falck das Publikum mit auf eine humorvolle und bisweilen ironische und sarkastische Reise auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Die Luft auf hoher See ist rau. Der Umgangston manchmal auch.

Und der Unterschied zwischen „SinGen“ und „SinKen“ ist ein kleiner, aber sehr we - sentlicher. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.

Eva Maria Marold
Andi Pilhar, Keyboard und Gitarre

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Eva Maria Marold - Frauen und Kinder zuerst - Stadttheater Wiener Neustadt

Mai 2026
Sa. 30. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 