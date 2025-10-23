Divas im Dilemma - Maxi Blaha & Karin Lischka
23. Okt. 2025
In der Tragikomödie von Stefan Kutzenberger verkörpern Maxi Blaha und Karin Lischka Frauenfiguren zwischen Glanz und Grauen – grotesk, bewegend und beklemmend nah an der Realität. Ein packendes Zwei-Frauen-Stück über Anpassung, Widerstand und die Frage: Auf welcher Seite der Geschichte stehen wir?
Maxi Blaha, Schauspiel
Karin Lischka, Schauspiel
Georg Buxhofer, Musik
Beschreibung
Maxi Blaha und Karin Lischka verkörpern hinreißend schillernde bis bedrohliche Frauenfiguren, die den NS-Wahnsinn greifbar machen. In der Tragikomödie „Divas im Dilemma“ verschwimmen grotesk Realität und Fiktion: Man stelle sich vor, Marika Rökks Körperdouble wurde in einem KZ gecastet oder Magda Goebbels verhandelt mit der Schauspielerin Lida Baarova über eine Ehe zu dritt mit Goebbels, und das, während die Theater „judenfrei“ gemacht werden … – Das Zwei-Frauen-Stück widmet sich dem schmalen Grat zwischen politischem Mitschwimmen und mutigem Handeln und fragt: Auf welcher Seite der Geschichte stehen wir?
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Divas im Dilemma - Maxi Blaha & Karin Lischka - Stadttheater Wiener Neustadt
|Oktober 2025
|Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
