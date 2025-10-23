Divas im Dilemma - Maxi Blaha & Karin Lischka

In der Tragikomödie von Stefan Kutzenberger verkörpern Maxi Blaha und Karin Lischka Frauenfiguren zwischen Glanz und Grauen – grotesk, bewegend und beklemmend nah an der Realität. Ein packendes Zwei-Frauen-Stück über Anpassung, Widerstand und die Frage: Auf welcher Seite der Geschichte stehen wir?

Maxi Blaha, Schauspiel

Karin Lischka, Schauspiel

Georg Buxhofer, Musik

Beschreibung

Maxi Blaha und Karin Lischka verkörpern hinreißend schillernde bis bedrohliche Frauenfiguren, die den NS-Wahnsinn greifbar machen. In der Tragikomödie „Divas im Dilemma“ verschwimmen grotesk Realität und Fiktion: Man stelle sich vor, Marika Rökks Körperdouble wurde in einem KZ gecastet oder Magda Goebbels verhandelt mit der Schauspielerin Lida Baarova über eine Ehe zu dritt mit Goebbels, und das, während die Theater „judenfrei“ gemacht werden … – Das Zwei-Frauen-Stück widmet sich dem schmalen Grat zwischen politischem Mitschwimmen und mutigem Handeln und fragt: Auf welcher Seite der Geschichte stehen wir?