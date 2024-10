Der kleine Eisbär

Der kleine Eisbär Lars lebt mit seiner Eisbärenfamilie am Nordpol. So weit das Auge reicht, ist hier alles mit Schnee bedeckt. Lars liebt den Schnee, er kann auf Schneeberge klettern und auf den Eisflächen rutschen. Doch eines Tages wird Lars auf einer Eisscholle abgetrieben und strandet am südlichen Teil der Erde. Er staunt, wie viele andere Tiere er trifft. Und wie viel bunter die Welt hier ist. Nach vielen Abenteuern mit neuen Freunden packt Lars das Heimweh.