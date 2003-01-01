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Da Blechhauf'n - On Air


Da Blechhauf'n - On Air

Stadttheater Wiener Neustadt
10. April 2026
Da Blechhauf’n geht „On Air“! Die sieben Vollblutmusiker verwandeln heiße Luft in pure Brass-Power – elegant, artistisch und mit einer Prise Humor. Ihre mitreißende Radioshow ist live, ungeschnitten und gnadenlos virtuos. Frecher Slapstick und charmante Moderationen sorgen für beste Unterhaltung – Musik zum Lachen, Genießen und Miterleben!

Christian Wieder, Trompete & Flügelhorn
Christoph Haider-Kroiss, Trompete & Flügelhorn
Dominic Pessl, Trompete & Flügelhorn
Bernhard Holl, Posaune & Steirische
Philipp Fellner, Posaune & Basstrompete
Markus Wonisch, Posaune
Albert Wieder, Helikon & Tuba

Beschreibung
Da Blechhauf’n – On Air! Der Äther bebt, die Ventile glühen, die Lippen vibrieren: Da Blechhauf’n geht ON AIR! In ihrem neuen Programm bringen die sieben Vollblutmusiker nicht nur die Bühne, sondern die gesamte Luft zum Schwingen. Schließlich leben sie davon, heiße Luft in pure BrassPower zu verwandeln – mit Eleganz, Artistik und einer Prise Humor. „On Air“ ist eine mitreißende Radioshow zum Anfassen – live, ungeschnitten, gnadenlos virtuos. Zwischen strahlenden Trompetensoli, donnernden Posaunen-Riffs und dem geschmeidigen Groove des Helikons entfaltet sich ein Klangspektrum, das von alpenländischer Tradition über böhmischen Schmäh bis hin zu funkigen Grooves, poppigen Melodien und weltmusikalischen Einflüssen reicht. Dazu gesellen sich freche SlapstickEinlagen und charmante Moderationen, die nicht nur die Ohren, sondern auch die Lachmuskeln fordern. „Da Blechhauf’n“ sendet live – und ihr empfangt es mit offenen Ohren, staunenden Augen und garantiert bester Stimmung. Also kommt vorbei und gönnt euch eine Auszeit voller Melodien und Gefühle – Musik zum Miterleben, Lachen und Genießen! Ein Hoch auf die Musik und den Moment!

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Da Blechhauf'n - On Air - Stadttheater Wiener Neustadt

April 2026
Fr. 10. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 