Da Blechhauf’n geht „On Air“! Die sieben Vollblutmusiker verwandeln heiße Luft in pure Brass-Power – elegant, artistisch und mit einer Prise Humor. Ihre mitreißende Radioshow ist live, ungeschnitten und gnadenlos virtuos. Frecher Slapstick und charmante Moderationen sorgen für beste Unterhaltung – Musik zum Lachen, Genießen und Miterleben!

Christian Wieder, Trompete & Flügelhorn

Christoph Haider-Kroiss, Trompete & Flügelhorn

Dominic Pessl, Trompete & Flügelhorn

Bernhard Holl, Posaune & Steirische

Philipp Fellner, Posaune & Basstrompete

Markus Wonisch, Posaune

Albert Wieder, Helikon & Tuba

Beschreibung

Da Blechhauf’n – On Air! Der Äther bebt, die Ventile glühen, die Lippen vibrieren: Da Blechhauf’n geht ON AIR! In ihrem neuen Programm bringen die sieben Vollblutmusiker nicht nur die Bühne, sondern die gesamte Luft zum Schwingen. Schließlich leben sie davon, heiße Luft in pure BrassPower zu verwandeln – mit Eleganz, Artistik und einer Prise Humor. „On Air“ ist eine mitreißende Radioshow zum Anfassen – live, ungeschnitten, gnadenlos virtuos. Zwischen strahlenden Trompetensoli, donnernden Posaunen-Riffs und dem geschmeidigen Groove des Helikons entfaltet sich ein Klangspektrum, das von alpenländischer Tradition über böhmischen Schmäh bis hin zu funkigen Grooves, poppigen Melodien und weltmusikalischen Einflüssen reicht. Dazu gesellen sich freche SlapstickEinlagen und charmante Moderationen, die nicht nur die Ohren, sondern auch die Lachmuskeln fordern. „Da Blechhauf’n“ sendet live – und ihr empfangt es mit offenen Ohren, staunenden Augen und garantiert bester Stimmung. Also kommt vorbei und gönnt euch eine Auszeit voller Melodien und Gefühle – Musik zum Miterleben, Lachen und Genießen! Ein Hoch auf die Musik und den Moment!