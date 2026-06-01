Hexenjagd
6. bis 20. Juni 2026
Die Kleinstadt Salem am Ende des 17. Jahrhunderts: Der strenge Pastor Samuel Parris überrascht seine Tochter Betty, seine Nichte Abigail und weitere junge Frauen bei ekstatischen Tänzen im Wald. Um harten Strafen zu entgehen, bezichtigen die Mädchen sich gegenseitig und später den halben Ort der Teufelsanbetung.
Plötzlich ist Hexerei überall und an allem schuld. Wer statt Hysterie noch Vernunft und Mäßigung predigt, muss wohl mit im teuflischen Bunde sein. Ein Notstand wird herbeigeredet und ein Hexenjäger eingesetzt. Wer anders aussieht, anders denkt, riskiert Gefängnis, Folter und Todesurteil. Und dem einen oder anderen Bewohner Salems scheint es auch ganz gelegen zu kommen, wenn das Land eines Hingerichteten versteigert wird, oder jemand, mit dem man immer im Streit lag, einfach nicht mehr da ist …
Heute so aktuell wie zur Uraufführung 1953: Arthur Millers engagiertes Stück ist auch jetzt noch ebenso künstlerisch brillant wie politisch brisant.
Von Arthur Miller
Inszenierung: Sam Madwar
Details zur Spielstätte:
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Adresse: Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Telefon: +43 1 5442070
Fax:
Geodaten: 48.0841, 16.2839
Termine: Hexenjagd - Stadttheater Mödling
|Juni 2026
|Sa. 6. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-06
Hexenjagd (06.06.2026)
2026-06-06T19:30:00+02:[email protected]
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|Do. 11. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-11
Hexenjagd (11.06.2026)
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|Fr. 12. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-12
Hexenjagd (12.06.2026)
2026-06-12T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 13. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-13
Hexenjagd (13.06.2026)
2026-06-13T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 14. Juni 2026
17:00 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-14
Hexenjagd (14.06.2026)
2026-06-14T17:00:00+02:[email protected]
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|Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-16
Hexenjagd (16.06.2026)
2026-06-16T19:30:00+02:[email protected]
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|Do. 18. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-18
Hexenjagd (18.06.2026)
2026-06-18T19:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 19. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-19
Hexenjagd (19.06.2026)
2026-06-19T19:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 20. Juni 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/hexenjagd#2026-06-20
Hexenjagd (20.06.2026)
2026-06-20T19:30:00+02:[email protected]
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