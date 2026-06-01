Die Kleinstadt Salem am Ende des 17. Jahrhunderts: Der strenge Pastor Samuel Parris überrascht seine Tochter Betty, seine Nichte Abigail und weitere junge Frauen bei ekstatischen Tänzen im Wald. Um harten Strafen zu entgehen, bezichtigen die Mädchen sich gegenseitig und später den halben Ort der Teufelsanbetung.

Plötzlich ist Hexerei überall und an allem schuld. Wer statt Hysterie noch Vernunft und Mäßigung predigt, muss wohl mit im teuflischen Bunde sein. Ein Notstand wird herbeigeredet und ein Hexenjäger eingesetzt. Wer anders aussieht, anders denkt, riskiert Gefängnis, Folter und Todesurteil. Und dem einen oder anderen Bewohner Salems scheint es auch ganz gelegen zu kommen, wenn das Land eines Hingerichteten versteigert wird, oder jemand, mit dem man immer im Streit lag, einfach nicht mehr da ist …

Heute so aktuell wie zur Uraufführung 1953: Arthur Millers engagiertes Stück ist auch jetzt noch ebenso künstlerisch brillant wie politisch brisant.

Von Arthur Miller

Inszenierung: Sam Madwar