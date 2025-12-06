Extrablatt! Extrablatt!

Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Stadttheater Mödling
6. bis 20. Dez. 2025
Uraufführung - Only Bad News are Good News. Fake News are Best News! Im Presseraum des Gerichtsgebäudes von Chicago sitzen die Reporter, spielen Karten und erzählen sich schmutzige Witze. Sie warten … auf eine Hinrichtung:

Der kleine Kommunist Earl Williams, der einen schwarzen Polizisten erschossen haben soll, ist heute dran. Der Bürgermeister will ihn noch vor seiner Neuwahl hängen sehen, um Law- und Order-Fans und die Stimmen der Schwarzen zu bekommen. Aber Williams entkommt.

Eigentlich geht das alles Star-Reporter Hildy Johnson gar nichts mehr an: Er will heiraten und seinen neuen Job in einer Werbeagentur antreten. Sein Chef, Walter Burns, hat es nicht geschafft, ihn von dieser spießigen Entscheidung abzuhalten. Doch was macht Hildy, als der entflohene Todeskandidat plötzlich in seinem Zimmer auftaucht? Was man von einem gestandenen Reporter erwarten kann: er versteckt den Flüchtigen für ein Exklusivinterview. Aber was gibt es zu tun, als er von der Begnadigung des Verbrechers durch den Gouverneur erfährt, die dem korrupten Bürgermeister und der Journalistenhorde jedoch überhaupt nicht ins Konzept passt?

Ben Hecht, Hollywoods Stardrehbuchautor („Vom Winde verweht)” hat 1928 die Vorlage für diese ebenso böse wie schrille Screwball-Komödie über wildgewordene Reporter geschrieben, die vier Mal, am wohl bekanntesten von Billy Wilder mit Jack Lemon und Walter Matthau verfilmt wurde. Bruno Max hat für diese Aufführung eine freie Neubearbeitung geschrieben. Auch im Zeitalter von Blogs und Internet, Handys und Satellitenverbindungen bleibt das Stück eine gelungene Satire auf das Medienbusiness und seine Mechanismen.

Komödie von Bruno Max
frei nach Ben Hechts „The Frontpage”

Details zur Spielstätte:
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling

Dezember 2025
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 11. Dez. 2025
Do. 11. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 13. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 14. Dez. 2025
So. 14. Dez. 2025
17:00 Uhr
Di. 16. Dez. 2025
Di. 16. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
19:30 Uhr
 