Das Lied der Nibelungen

Wer kennt ihn nicht, den kühnen Helden Siegfried. Einer der ältesten Figuren der deutschen Sagenwelt wird endlich ein eigenes Fantasy-Musical gewidmet. Siegfried hat viele Abenteuer zu bestehen, doch was er nicht ahnt: nicht jeder meint es gut mit ihm. In dieser Geschichte geht es turbulent zu, denn nichts ist, so wie es scheint.

Zum ersten Mal produziert teatro ein Fantasy Musical! Besetzung

Intendanz und Musik - Norberto Bertassi

Buch und Regie - Norbert Holoubek

Musikalische Arrangements und musikalische Leitung - Walter Lochmann

Choreografie - Katharina Strohmayer

Fotografie - Helmut Rasinger

Kostüme - Brigitte Huber

Maske - Renate Harter

Bühnenbild - Norberto Bertassi

Lichtdesign - Caroline Ertl

Sounddesign - Manuel Dworak

Projektionen - Moritz Mausser

Art Direction - Mick Gapp

Bühnenfotos - Helmut Rasinger, Eva Leitner

Technische Leitung - Johannes Plattner

Logistik - Christoph Manss

Presse und PR - Elli Colditz

Regieassistenz - Katharina Führer

Assistenz Maske - Ursula Riedl-Prenner

Dance Captain - n.b.

Künstlerische Kinderbetreuung - Maddalena Bertassi

Requisite - n.b. Siegfried - Benjamin Oeser Dies ist eine Veranstaltung der freien Theatergruppe teatro

Achtung! Bitte wenden Sie sich bei Fragen nicht an das Stadttheater Mödling. Es handelt sich um eine Fremdproduktion im Stadttheater Mödling.