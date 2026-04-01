Indessen erlebt Jonah, weit über den Apparaturen, die ihn am Leben halten, phantastische Abenteuer. Seine Begleiterin in dieser Welt ist Hannah, die ebenfalls auf der Intensivstation liegt.
So entfaltet sich behutsam ein Geflecht aus Werden und Vergehen, Festhalten und Loslassen, aus Trost und Trauer, ersten Küssen und alten Songs.
Es sind die banalen, die wesentlichen, die schmerzenden, die fröhlichen – die wundersamen Konstanten des Lebens.
David Bösch ist ein Regisseur der Emotionen. Wie nur wenige versteht er es, den Menschen und ihren Nöten auf den Grund zu gehen. Federleicht, wie hingetupft, scheinen seine Arbeiten, die stets den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ihn in all seiner Komplexität und Ambivalenz leuchten lassen. Wiedersehen. Ein Stück Hoffnung ist sein erstes Theaterstück.
Ein Stück von David Bösch / Uraufführung / Koproduktion mit dem Landestheater Linz
|April 2026
|Sa. 11. April 2026
19:30 Uhr
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|Sa. 18. April 2026
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|Di. 21. April 2026
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|Do. 23. April 2026
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|Mi. 29. April 2026
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|Mai 2026
|Fr. 8. Mai 2026
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|Mi. 13. Mai 2026
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|Fr. 22. Mai 2026
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