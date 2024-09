Stermann und Grissemann lesen Loriot »Das Ei ist hart«

Zum 100. Geburtstag des Großmeisters spielen und lesen Stermann und Grissemann die beliebtesten Sketche aus ihren beiden Programmen Die Ente bleibt draußen und Das Ei ist hart. Am Klavier die großartige Philippine Duchateau. Das zweite Loriot-Programm der Kabarettisten soll noch amüsanter als das erste sein, sagen die beiden selbst. Also, essen Sie Ihren Kosakenzipfel zu Ende, binden Sie sich Ihren Schlipth. Äh, Verzeihung, Schlips, und schauen Sie sich das an. Es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein! Ach was.