Sister Act

Es ist ein unvergessener Höhepunkt der amerikanischen Komödie: Whoopie Goldberg muss sich als abgehalfterte Showsängerin auf der Flucht vor Gangstern in einem Kloster verstecken. Zu ihrer eigenen Überraschung wie der der gestrengen Mutter Oberin bringt sie durch die Musik spirituellen Schwung in den verknöcherten Konvent. 2006 wurde der Stoff durch die Autor*innen Bill und Cheri Steinkellner sowie den Komponisten Alan Menken für die Musicalbühne bearbeitet.

Menken hatte zuvor bereits die Musik zu den Disneyfilmen Arielle, die Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest und Pocahontas sowie das Musical Der kleine Horrorladen geschrieben. Aus urheberrechtlichen Gründen durfte er die Hits aus dem Film nicht verwenden, sondern musste neue Shownummern schreiben, deren mitreißende Melodien denen des Films in nichts nachstehen – eine Aufgabe, die er mit Bravour meisterte. 2011 wurde überdies für die Produktion des Musicals am Ronacher eine große Orchesterfassung mit zusätzlichem Streicherapparat erstellt, die nun auch in Klagenfurt zur Aufführung gelangen wird.

In Szene gesetzt wird der rasante Aufstieg aus der Verbrecherhölle in den Gesangshimmel von Andrea Schwalbach, die in der Spielzeit 2022/2023 mit einer spritzigen Inszenierung des Vetters aus Dingsda ihren Klagenfurter Einstand gefeiert hat und im großen Show-Musical ebenso zu Hause ist wie in der Operette.

Musical in zwei Akten / Musik von Alan Menken / Gesangstexte von Glenn Slater / Buch von Cheri Steinkellner und Bill Steinkellner / Zusätzliches Material (Buch) von Douglas Carter Beane nach dem Touchstone Pictures Film (Drehbuch: Joseph Howard) / Buch-Übersetzung: Werner Sobotka und Michaela Ronzoni / In deutscher Sprache (Dialoge) und englischer Sprache (Gesang) mit deutschen Übertiteln