Momo

Momo, das Mädchen, das am Rande einer Stadt in den Ruinen eines Amphitheaters lebt, besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt, doch sie hat eine außergewöhnliche Gabe: Sie ist eine wunderbare Zuhörerin. Damit gewinnt Momo bald die Herzen aller und findet neue Freunde wie Beppo, den Straßenkehrer, Gigi, den Geschichtenerzähler, Nino, den Wirt, oder Fusi, den Friseur. Alles könnte gut sein. Doch eines Tages tauchen in der ganzen Stadt Graue Herren auf.