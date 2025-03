Miss Sonnenschein und Mister Glücklich

Herr Vergesslich bekommt einen wichtigen Auftrag – aber was für einen?! Natürlich vergisst er ihn, er heißt nicht umsonst Herr Vergesslich. Doch obwohl er nicht weiß, wo er hingehört, ja, nicht einmal, wer er ist, schließt Herr Vergesslich wunderbare Freundschaften, lernt wundersame Länder kennen und hilft auch noch einigen wunderlichen Bilderbuchbewohner*innen. Ganz nebenbei erfüllt er – mit einer großen Portion Glück und Sonnenschein – auch noch seinen Auftrag.

Roger Hargreaves, der Erfinder von Mister Glücklich und seinen Freunden, gilt als ein Weltstar der Kinderliteratur. 1971 erschien das erste Buch der Reihe Little Miss and Little Men, mittlerweile existieren bereits 92 verschiedene Figuren.

nach den Kinderbüchern von Roger Hargreaves / Koproduktion mit dem Theater KuKuKK