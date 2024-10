Meisterklasse

Ihre Stimme wurde geliebt, ihre Launen waren gefürchtet: Maria Callas war die unbestrittene Königin der Oper, »la Divina«. Doch gegenüber ihren Studierenden hält sich die Begeisterung der Diva in Grenzen. Ihren schonungslosen Ansprüchen zu genügen, ihren Übergriffen standzuhalten, gelingt nur wenigen. Doch hinter der Ikone der »Primadonna assoluta« macht Terence McNally nach und nach die lebensbestimmenden wie lebensvernichtenden Zwänge und Opfer sichtbar, die großes Künstlertum und eine weltweit begeistert aufgenommene Karriere fordern.

Ein bestürzendes,

aber auch hoch amüsantes Drama über Macht und Missbrauch, über Größe und Grausamkeit der Kunst, die nichts weniger als das Leben kostet.

Am Wiener Volkstheater feierte die Inszenierung von Arie Zinger 1997 Premiere und wurde dort über 12 Saisonen vor ausverkauftem Haus gespielt. Mit Kammerschauspielerin Andrea Eckert in der Rolle der Callas erreichte diese Erfolgsproduktion Kultstatus und wurde in annähernd 170 Vorstellungen von mehr als 170.000 Besucher*innen gesehen. Eckert spielt die Figur kraftvoll und vielschichtig, lotet sie mit allen Ambivalenzen, mit Licht und Schatten, aus. Nun kehrt sie mit dieser legendären Inszenierung zurück auf die Bühne.

»Master Class« / Schauspiel von Terence McNally / Aus dem Amerikanischen von Inge Greiffenhagen und Bettina von Leoprechting / Die legendäre Inszenierung des Wiener Volkstheaters von Arie Zinger mit Andrea Eckert