Kuschelkonzert

mit Musiker*innen des Kärntner Sinfonieorchesters / Erzählerin: Anna Kainz - Die Kuschelkonzerte sind ein neues Vermittlungsformat für die Kleinsten: ein kurzweiliges Konzert in gemütlicher Atmosphäre für werdende Eltern und Familien mit Babys und Kleinkindern im Alter von 0-3 Jahren. Eine Geschichte führt durch ausgewählte Musikstücke, die kurzweilig, sanft, und verspielt sind. In diesem Konzert-Erlebnis werden Musik und Gemeinschaft erfahrbar. Es musiziert jeweils ein kleines Ensemble von Musiker*innen des Kärntner Sinfonieorchesters.

Der OPR ist barrierefrei auch für Kinderwägen zugänglich.

Im Anschluss sind alle eingeladen, sich in der Theaterkantine zum Ausklang und Austausch zu treffen.

Mias Träumeland

Die kleine Mia liebt es, im Garten zu spielen und zu tanzen. Doch eines Abends, als es schon dunkel wird, hat sie noch gar keine Lust schlafen zu gehen. So hört sie wie es klingt, wenn Tier-Kinder einen Winterschlaf machen und wenn der Mond aufgeht. Mit ihren Eltern gemeinsam betrachtet sie den Sternenhimmel… Wohin führt sie das Träumeland?