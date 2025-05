Ich bei Tag und du bei Nacht in der Konditorei Patisserie »Chaim Soutine«

Uraufführung - Mit seinem neuen Text, den er im Auftrag des Stadttheaters Klagenfurt geschrieben hat, kehrt Josef Winkler in sein Heimatdorf und zu seinen Lebensthemen zurück. Den Monolog Ich bei Tag und du bei Nacht in der Patisserie »Chaim Soutine« hat er der Schauspielerin Anne Bennent zugedacht, einer kongenialen Interpretin seiner Literatur. Auch darin glühen als düstere Fixsterne Bilder, die Winkler seit seiner Kindheit nicht loslassen: ebendieses Dorf, Kamering, in dem er 1953 geboren wurde, dessen engstirnige Bewohner*innen, die Gewalt von Katholizismus und Nazismus, und immer wieder der Tod.