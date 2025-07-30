Die Froschkönigin

Da schickt die Prinzessin ihren gefürchteten rostigen Ritter aus, um den Prinzen zu holen. Doch der Ritter taucht mit einem Frosch auf. Dieser stellt das Leben im Schloss völlig auf den Kopf und endlich darf die Prinzessin so sein, wie sie wirklich ist.
Altersempfehlung
ab 4 Jahren
Poetisches Erzähltheater mit Livemusik und Puppenspiel / Nach dem Kinderbuch von Heinz Janisch / Für Kinder und die ganze Familie
|September 2025
|Di. 30. Sept. 2025
09:00 Uhr
|Oktober 2025
|Mi. 1. Okt. 2025
09:00 Uhr
