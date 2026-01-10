Arsen und Spitzenhäubchen

Auch der Pfarrer und die Polizei treffen sich immer wieder zum Plausch mit den frommen und reizenden Ladys, die sich ansonsten hauptsächlich um ihren, nun ja, etwas eigenwilligen Neffen Teddy kümmern. Auch Mortimer, Teddys Bruder, und Elaine, des Pfarrers Tochter, haben hier ihr Glück gefunden. Alles scheint friedlich und selig.
Doch an einem düster-gewittrigen Abend durchstöbert Mortimer auf der Suche nach wichtigen Unterlagen die Fenstertruhe im Haus. Und stößt auf das gut gehütete Geheimnis seiner Tanten, das ihn fast den Verstand verlieren lässt. Zur gleichen Zeit betritt eine hünenhafte vermummte Gestalt das traute Heim …
Peter Wittenberg, der u. a. am Burgtheater, am Landestheater Linz oder im Theater in der Josefstadt arbeitet, spürt mit seinem komödienerprobten Ensemble in diesem herrlichdurchgedrehten Klassiker den obskuren Unterstrom sonniger Vorgärten auf, der den nach und nach nackten Wahnsinn entfesselt.
»Arsenic and Old Lace« / Kriminalkomödie in drei Akten von Joseph Kesselring / Deutsch von Helge Seidel
|Januar 2026
|Sa. 10. Jan. 2026
19:30 Uhr
|Mi. 14. Jan. 2026
19:30 Uhr
|Fr. 16. Jan. 2026
19:30 Uhr
|Di. 20. Jan. 2026
19:30 Uhr
|Sa. 24. Jan. 2026
19:30 Uhr
|Februar 2026
|Mi. 4. Feb. 2026
19:30 Uhr
|Fr. 6. Feb. 2026
19:30 Uhr
|Do. 12. Feb. 2026
19:30 Uhr
|Sa. 14. Feb. 2026
19:30 Uhr
|Fr. 20. Feb. 2026
19:30 Uhr
