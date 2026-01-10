Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Arsen und Spitzenhäubchen


Stadttheater Klagenfurt
10. Jan. bis 20. Feb. 2026
New York – ein Häusermeer voll von Lasterhöhlen und Verbrecherschlupfwinkeln. Und mittendrin eine Oase des Friedens: das Haus der Brewster-Schwestern. Niemand wird an ihrer Tür abgewiesen. Und Abby und Martha Brewsters Teestunden mit Quittenmarmelade, Keksen und hausgemachtem Holunderwein sind berühmt.

Auch der Pfarrer und die Polizei treffen sich immer wieder zum Plausch mit den frommen und reizenden Ladys, die sich ansonsten hauptsächlich um ihren, nun ja, etwas eigenwilligen Neffen Teddy kümmern. Auch Mortimer, Teddys Bruder, und Elaine, des Pfarrers Tochter, haben hier ihr Glück gefunden. Alles scheint friedlich und selig.

Doch an einem düster-gewittrigen Abend durchstöbert Mortimer auf der Suche nach wichtigen Unterlagen die Fenstertruhe im Haus. Und stößt auf das gut gehütete Geheimnis seiner Tanten, das ihn fast den Verstand verlieren lässt. Zur gleichen Zeit betritt eine hünenhafte vermummte Gestalt das traute Heim …

Peter Wittenberg, der u. a. am Burgtheater, am Landestheater Linz oder im Theater in der Josefstadt arbeitet, spürt mit seinem komödienerprobten Ensemble in diesem herrlichdurchgedrehten Klassiker den obskuren Unterstrom sonniger Vorgärten auf, der den nach und nach nackten Wahnsinn entfesselt.

»Arsenic and Old Lace« / Kriminalkomödie in drei Akten von Joseph Kesselring / Deutsch von Helge Seidel

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Klagenfurt
Theaterplatz 4, A-9020 Klagenfurt

Termine: Arsen und Spitzenhäubchen - Stadttheater Klagenfurt

Januar 2026
Sa. 10. Jan. 2026
Sa. 10. Jan. 2026
19:30 Uhr
Mi. 14. Jan. 2026
Mi. 14. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 16. Jan. 2026
Fr. 16. Jan. 2026
19:30 Uhr
Di. 20. Jan. 2026
Di. 20. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 24. Jan. 2026
Sa. 24. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
Mi. 4. Feb. 2026
Mi. 4. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 6. Feb. 2026
Fr. 6. Feb. 2026
19:30 Uhr
Do. 12. Feb. 2026
Do. 12. Feb. 2026
19:30 Uhr
Sa. 14. Feb. 2026
Sa. 14. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 20. Feb. 2026
Fr. 20. Feb. 2026
19:30 Uhr
 