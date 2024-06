HAPPY BIRTHDAY, DU KUH!

Mit 40 Jahren hat man noch Träume oder Torschlusspanik. Vermutlich Beides. Valerie, will es, spät aber dennoch, wissen. Die letzte Chance. Sie will entschlossen einen Mann zum Heiraten, und Kinder, und vielleicht einen Hund, zumindest in der Größe eines Meerschweinchens – vielleicht. Zu diesem Zwecke lädt Valerie also ihre drei Teilzeitliebhaber zur runden Geburtstagsparty ein. Der Konkurrenzdruck unter den Männern steigt, und anstatt ausgelassen zu feiern, versuchen die Bewerber das Geburtstagskind auf absurde Art für sich zu gewinnen.

Bevor Valerie jedoch die Entscheidung ihres Lebens treffen kann, nimmt das Leben ihr diese aus der Hand. Und so gerät der Abend, durch zufällige Ereignisse und räuberische Partycrasher, außer Kontrolle. Den Rest besorgt ihre chaotisch-hilfsbereite Schwester.

Und wieder bewahrheitet sich: Erstens kommt es anders, und Zweitens als man denkt.

Valerie muss erkennen: Es ist ein Marathon, der Weg zum Glück, kein Sprint! Denn immer, wenn der Mensch seine Zukunft plant, fällt das Schicksal lachend vom Sessel.

Que sera sera...

Eine hinreißend-abgedrehte, charmant-turbulente Musik-Komödie verpackt mit bissig-schwarzem Humor, vielen Überraschungen und Wendungen und dem Wurlitzer-Feeling der 50er&60er Jahre!

Mit den Songs „Duke of Earl“, „Que Sera“, „Only you“, „Fever“, "Perhaps, Perhaps, Perhaps", "Diana" und vielen weiteren Ohrwürmern...

Tickets:

Karten für diese Veranstaltung beim Theatersommer Grein gibt es ausschließlich in der Trafik Hader in Grein zu kaufen. Am besten telefonisch unter der Nummer +43 7268 382 (zur besseren Auswahl der Sitzplätze) oder per E-Mail ([email protected])

Abholbar zu deren Öffnungszeiten und an der Abendkassa im Stadttheater, am Tag der gebuchten Vorstellung.

Verbindliche Reservierung unbedingt erforderlich. Kartenpreis EUR 29,00

MIT: Cordula Feuchtner, Betty Strohofer, Oliver Hebeler, Stefan Ried, Joachim Claucig, Christian Böhm

BUCH & REGIE: Christian Böhm

MUSIKALISCHE LEITUNG & CHOREOGRAPHIE: Cordula Feuchtner

ORGANISATION & BUSREISEN: Walter Wurm

BÜHNENBILD: Florian Huppmann

LICHTTECHNIK: Alex Hofer

ASSISTENZ und TECHNIK: Barbara Hahn