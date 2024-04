Mit diesem Stück steht neuerlich ein Welterfolg auf dem Programm, der mit Tiefgang und viel Witz alle Facetten des Theaters beinhaltet. Und natürlich ist diese Drei-Personen-Komödie mit Marie-Christine Friedrich, Roman Blumenschein und Alexander Braunshör wieder hochkarätig besetzt.

Freundschaften wollen gepflegt werden und das erfordert Zeit. Doch was, wenn sie mittlerweile mehr eine Belastung als eine Bereicherung geworden sind?

Also kocht man noch einmal richtig groß auf, serviert den besten Wein, schwärmt von den guten alten Zeiten – und danach sieht man sich nie wieder. Diesen Plan verfolgen Pierre und seine Frau Clotilde mit einem Abschieds-Dinner. Aber wie so oft kommt es erstens anders und zweitens als man denkt - und dabei so manche unliebsame Wahrheit ans Licht.

Für DAS ABSCHIEDSDINNER nehme man einen großen Topf kluger Pointen, würze das Ganze mit einer gehörigen Portion Sprachwitz, garniere mit Situationskomik und fertig ist eine geistreiche, rasante Komödie mit Tiefgang.

Die französischen Erfolgsautoren garantieren einen pointenreichen Schlagabtausch mit vielen Überraschungen bis zum Grande Finale. Also dann: Prost Mahlzeit!

"Ein feinsinniges Stück über das Wesen und Unwesen der Freundschaft"

"Ein Feuerwerk an Wortwitz, Situations- und Körperkomik!"

DAS ABSCHIEDSDINNER

Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière

Mit Marie-Christine Friedrich, Roman Blumenschein und Alexander Braunshör

Regie: Hans-Peter Kellner