Thorsteinn Einarsson Live

Der aus Reykjavík, Island, stammende Sänger und Songwriter Thorsteinn Einarsson kann bereits auf einige beeindruckende Highlights in seiner noch jungen Karriere zurückblicken: Drei veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich, ein Austrian Amadeus Music Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland gehen bereits auf das Konto des 27-Jährigen.

Als er im Alter von 18 Jahren an der Castingshow „Die große Chance“ in Österreich teilnahm, es bis ins Finale schaffte und landesweite Aufmerksamkeit bekommen hatte, nahm seine Musikkarriere Fahrt auf. Er unterzeichnete noch im selben Jahr (2015) einen Major-Label-Deal für sein Debütalbum 1; (“one continued”). Bereits seine erste eigene Single „Leya“ wurde dabei zu einem Top-10 Radio-Hit in Österreich und brachte ihm 2016 seine erste Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ bei den Austrian Amadeus Music Awards ein. Noch im selben Jahr spielte er vor über 30.000 ZuschauerInnen beim Donauinselfest in Wien, dem größten Outdoor-Festival Europas.

Die folgenden Jahre waren geprägt von seinen erfolgreichen Singles „Kryptonite“, „Galaxy“, „Swingset“ und „Shackles“, welche Thorsteinn’s Status in der österreichischen Musiklandschaft festigten und seine Fanbase auch im Ausland durch erste Fernseh- und Radioauftritte in Deutschland sowie Live-Shows in der Schweiz, UK, Holland und Ungarn vergrößerten.