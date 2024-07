Pension Schöller

Als Hauptproduktion steht das Komödienhighlight „Pension Schöller“ in einer pointenreichen Neufassung von Robert Kolar und Alexander Kuchinka nach der Posse von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby auf dem Programm. Die altehrwürdige Pension Schöller beherbergt schon seit jeher eine bunte Vielzahl an schrulligen Stammgästen. Einem Außenstehenden könnte jedenfalls leicht eingeredet werden, dass der in die Jahre gekommene Hotelbetrieb ein diskretes kleines Nervensanatorium wäre … und genau das passiert dann auch tatsächlich: ein vermeintlich wohlhabender alter Hallodri platzt in die Ansammlung von vermeintlich Verrückten und setzt eine Abfolge von kuriosen Verwechslungen und Missverständnissen in Gang.

Ein klassisch-zeitloses Verwirrspiel um ein hochaktuelles Thema: Wer oder was ist eigentlich normal?! Susi Weber als ausgewiesene Komödienspezialistin wird wieder Regie und ein großartiges Ensemble führen. Es konnte eine Riege wunderbarer SchauspielerInnen gewonnen werden und somit stehen auch 2024 wieder jede Menge Publikumslieblinge auf der Bühne des Stadttheaters Berndorf. Die Hauptrolle übernimmt Andreas Steppan, an seiner Seite werden Serge Falck, Bigi Fischer, Reinhard Nowak und viele mehr zu sehen sein. Das Bühnenbild wird in bewährter Manier von Martin Gesslbauer und Luis Graninger gestaltet, wie im Vorjahr wird Kostümbildnerin Stephanie Hofer für die Kostüme verantwortlich zeichnen.