Die Nervensäge

Komödie von Francis Veber - Eigentlich ist es ein ganz normaler Arbeitstag für Berufskiller Ralph: Er soll einen Kronzeugen, sobald der das Gerichtsgebäude betritt, per Fernschuss liquidieren. Im Hotel gegenüber hat er sich ein Zimmer mit Blick auf den Tatort reservieren lassen. Alles ist präzise geplant. Was kann also noch schiefgehen? Alles. Denn irrtümlicherweise wurde das Hotelzimmer doppelt gebucht: Ein frisch verlassener und verzweifelter Ehemann will ausgerechnet hier seinem tristen Dasein ein Ende setzen.

Zwei höchst unterschiedliche Männer, die auf groteske Weise um ein gemietetes Zimmer rangeln. Keiner der beiden will es verlassen … Neben Kristina Sprenger, Robert Kolar, Michael Duregger und Max Konrad brillieren Gregor Seberg und Alexander Jagsch als kongeniales Duo in dieser rasanten Komödie voller Situationskomik. Intendanz Kristina Sprenger

Regie Susanne Weber

Bühne Luis Graninger & Martin Gesslbauer

Kostüme Stephanie Hofer Mitwirkende Alexander Jagsch, Gregor Seberg, Kristina Sprenger, Robert Kolar, Michael Duregger, Max Konrad