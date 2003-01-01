The Sound of Music


The Sound of Music

Stadttheater Baden
10. Juni bis 11. Juli 2026
Salzburg, 1938 - Die Novizin Maria wird von der Mutter Oberin des Klosters Nonnberg in den Haushalt des verwitweten Kapitäns Georg von Trapp geschickt, um sich dort um die sieben Kinder zu kümmern. Mit ihrer jugendlichen und unkonventionellen Art gewinnt sie schnell deren Herzen und zeigt ihnen, wie sehr Musik das Leben bereichern kann. Auch die raue Schale des Kapitäns bekommt erste Risse.

Eine geplante Hochzeit von Trapp mit Elsa Schrader findet nicht statt, weil Maria und Georg einander ihre Liebe gestehen. Doch die Freude ist getrübt, denn nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Hitler-Reich wollen die neuen Machthaber sich auch die Dienste des Kapitäns sichern. Mit einer spektakulären Flucht beginnt der Weg in eine neue Zukunft, und die Familie Trapp verlässt Österreich für immer in Richtung USA, wo sie eine Weltkarriere als "The Trapp Family Singers“ starten ... Ihre bewegte Lebensgeschichte veröffentlichte Maria Augusta von Trapp 1949 in ihrer Autobiografie "The Story of the Trapp Family Singers“, die 1956 als deutscher Heimatfilm in Szene gesetzt wurde. In englischsprachiger Synchronfassung wurde dieser auch in Amerika gezeigt und erregte die Aufmerksamkeit des Paramount-Filmproduzenten Richard Halliday, der sogleich die englischsprachigen Rechte an dem Roman erwarb. Er engagierte die gefeierten Musical-Autoren Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, um die Geschichte der "Trapp Family Singers“ als Musical auf die Bühne zu bringen.

Die Aufführung von THE SOUND OF MUSIC erfolgt durch besondere Vereinbarung mit Concord Theatricals GmbH, namens und im Auftrag von The Rodgers & Hammerstein Organization.

Besetzung
Musikalische Leitung
Michael Zehetner

Nachdirigat
Ioannis Poulakis

Inszenierung
Andreas Gergen

Ausstattung
Court Watson

Choreografie
Kim Duddy

Originalregie
Andreas Gergen, Christian Struppeck

Maria Rainer
Katharina Gorgi

Kapitän Georg von Trapp
Lukas Perman

Mutter Oberin
Maya Hakvoort

Schwester Sophia
Mariella Hofbauer

Liesl
Anna Rosa Döller

Friedrich
Nikolaus Schmudermaier, Samuel Wegleitner

Louisa
Lucia Stella Flórez, Annabelle Arquin

Kurt
Thamos Hollweg, Benjamin Ruzek

Brigitta
Liv Perman, Josefin Richling

Marta
Ivy Perman, Hanna Gal

Gretl
Nicole Bonnet, Aria Hollweg

Rolf Gruber
Timotheus Hollweg

Elsa Schrader
Cornelia Mooswalder

Max Dettweiler
Michael Duregger

Franz
Beppo Binder

Frau Schmidt
Chris Lohner

Herr Zeller
N.N.

Admiral von Schreiber
Russi Nikoff

Schwester Bertha, Noviziatsleiterin
Angelika Niakan

Schwester Margareta
Ivana Zdravkova

Baron Elberfeld
Vladislav Ivanov

Baronin Elberfeld
Maria Koreneva

mit
Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Baden
Theaterplatz 7, A-2500 Baden bei Wien

Termine: The Sound of Music - Stadttheater Baden

Juni 2026
Mi. 10. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 13. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 20. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 27. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juli 2026
Fr. 10. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 11. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 