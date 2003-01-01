Eine geplante Hochzeit von Trapp mit Elsa Schrader findet nicht statt, weil Maria und Georg einander ihre Liebe gestehen. Doch die Freude ist getrübt, denn nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Hitler-Reich wollen die neuen Machthaber sich auch die Dienste des Kapitäns sichern. Mit einer spektakulären Flucht beginnt der Weg in eine neue Zukunft, und die Familie Trapp verlässt Österreich für immer in Richtung USA, wo sie eine Weltkarriere als "The Trapp Family Singers“ starten ... Ihre bewegte Lebensgeschichte veröffentlichte Maria Augusta von Trapp 1949 in ihrer Autobiografie "The Story of the Trapp Family Singers“, die 1956 als deutscher Heimatfilm in Szene gesetzt wurde. In englischsprachiger Synchronfassung wurde dieser auch in Amerika gezeigt und erregte die Aufmerksamkeit des Paramount-Filmproduzenten Richard Halliday, der sogleich die englischsprachigen Rechte an dem Roman erwarb. Er engagierte die gefeierten Musical-Autoren Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, um die Geschichte der "Trapp Family Singers“ als Musical auf die Bühne zu bringen.
Die Aufführung von THE SOUND OF MUSIC erfolgt durch besondere Vereinbarung mit Concord Theatricals GmbH, namens und im Auftrag von The Rodgers & Hammerstein Organization.
Besetzung
Musikalische Leitung
Michael Zehetner
Nachdirigat
Ioannis Poulakis
Inszenierung
Andreas Gergen
Ausstattung
Court Watson
Choreografie
Kim Duddy
Originalregie
Andreas Gergen, Christian Struppeck
Maria Rainer
Katharina Gorgi
Kapitän Georg von Trapp
Lukas Perman
Mutter Oberin
Maya Hakvoort
Schwester Sophia
Mariella Hofbauer
Liesl
Anna Rosa Döller
Friedrich
Nikolaus Schmudermaier, Samuel Wegleitner
Louisa
Lucia Stella Flórez, Annabelle Arquin
Kurt
Thamos Hollweg, Benjamin Ruzek
Brigitta
Liv Perman, Josefin Richling
Marta
Ivy Perman, Hanna Gal
Gretl
Nicole Bonnet, Aria Hollweg
Rolf Gruber
Timotheus Hollweg
Elsa Schrader
Cornelia Mooswalder
Max Dettweiler
Michael Duregger
Franz
Beppo Binder
Frau Schmidt
Chris Lohner
Herr Zeller
N.N.
Admiral von Schreiber
Russi Nikoff
Schwester Bertha, Noviziatsleiterin
Angelika Niakan
Schwester Margareta
Ivana Zdravkova
Baron Elberfeld
Vladislav Ivanov
Baronin Elberfeld
Maria Koreneva
mit
Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden
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