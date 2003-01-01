Salzburg, 1938 - Die Novizin Maria wird von der Mutter Oberin des Klosters Nonnberg in den Haushalt des verwitweten Kapitäns Georg von Trapp geschickt, um sich dort um die sieben Kinder zu kümmern. Mit ihrer jugendlichen und unkonventionellen Art gewinnt sie schnell deren Herzen und zeigt ihnen, wie sehr Musik das Leben bereichern kann. Auch die raue Schale des Kapitäns bekommt erste Risse.

Eine geplante Hochzeit von Trapp mit Elsa Schrader findet nicht statt, weil Maria und Georg einander ihre Liebe gestehen. Doch die Freude ist getrübt, denn nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Hitler-Reich wollen die neuen Machthaber sich auch die Dienste des Kapitäns sichern. Mit einer spektakulären Flucht beginnt der Weg in eine neue Zukunft, und die Familie Trapp verlässt Österreich für immer in Richtung USA, wo sie eine Weltkarriere als "The Trapp Family Singers“ starten ... Ihre bewegte Lebensgeschichte veröffentlichte Maria Augusta von Trapp 1949 in ihrer Autobiografie "The Story of the Trapp Family Singers“, die 1956 als deutscher Heimatfilm in Szene gesetzt wurde. In englischsprachiger Synchronfassung wurde dieser auch in Amerika gezeigt und erregte die Aufmerksamkeit des Paramount-Filmproduzenten Richard Halliday, der sogleich die englischsprachigen Rechte an dem Roman erwarb. Er engagierte die gefeierten Musical-Autoren Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, um die Geschichte der "Trapp Family Singers“ als Musical auf die Bühne zu bringen.

Die Aufführung von THE SOUND OF MUSIC erfolgt durch besondere Vereinbarung mit Concord Theatricals GmbH, namens und im Auftrag von The Rodgers & Hammerstein Organization.

Besetzung

Musikalische Leitung

Michael Zehetner

Nachdirigat

Ioannis Poulakis

Inszenierung

Andreas Gergen

Ausstattung

Court Watson

Choreografie

Kim Duddy

Originalregie

Andreas Gergen, Christian Struppeck

Maria Rainer

Katharina Gorgi

Kapitän Georg von Trapp

Lukas Perman

Mutter Oberin

Maya Hakvoort

Schwester Sophia

Mariella Hofbauer

Liesl

Anna Rosa Döller

Friedrich

Nikolaus Schmudermaier, Samuel Wegleitner

Louisa

Lucia Stella Flórez, Annabelle Arquin

Kurt

Thamos Hollweg, Benjamin Ruzek

Brigitta

Liv Perman, Josefin Richling

Marta

Ivy Perman, Hanna Gal

Gretl

Nicole Bonnet, Aria Hollweg

Rolf Gruber

Timotheus Hollweg

Elsa Schrader

Cornelia Mooswalder

Max Dettweiler

Michael Duregger

Franz

Beppo Binder

Frau Schmidt

Chris Lohner

Herr Zeller

N.N.

Admiral von Schreiber

Russi Nikoff

Schwester Bertha, Noviziatsleiterin

Angelika Niakan

Schwester Margareta

Ivana Zdravkova

Baron Elberfeld

Vladislav Ivanov

Baronin Elberfeld

Maria Koreneva

mit

Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden