Musical von Benny Andersson, Tim Rice und Björn Ulvaeus - Die Geschichte spielt in Meran und Bangkok und handelt von zwei Schachspielern, von denen der eine Russe und der andere US-Amerikaner ist. Die Charaktere und Lebensgeschichten der beiden sind wahrscheinlich von den Schach-Großmeistern Viktor Kortschnoi und Bobby Fischer inspiriert. Während eines Weltmeisterschaftsturniers entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte.

Die Assistentin und Geliebte des einen Spielers verliebt sich in dessen Rivalen. In diesem Musical geht es um Politik, Verschwörung, Liebe und Eifersucht vor dem Hintergrund einer Schach-Weltmeisterschaft.

Die Komponisten Benny Andersson und Björn Ulvaeus waren die Mitglieder der weltberühmten schwedischen Pop-Band ABBA, die für dieses Musical u.a. Hits wie „I Know Him So Well“ und „One Night in Bangkok“ komponiert haben.

Besetzung

Musikalische Leitung

Victor Petrov

Inszenierung

Andreas Gergen

Bühne

Momme Hinrichs

Kostüme

Conny Lüders

Choreografie

Till Nau

Frederick Trumper, amerikanischer Großmeister im Schach

Drew Sarich

Florence Vassy, Fredericks Geliebte und Assistentin

Femke Soetenga

Anatoly Sergievsky, russischer Großmeister im Schach

Mark Seibert

Walter de Courcey, Chef der amerikanischen Delegation

Boris Pfeifer

Alexander Molokov, Chef der russischen Delegation

Georgij Makazaria

Der Schiedsrichter

Reinwald Kranner

Svetlana Sergievskaya, Anatolys Frau

Ann Mandrella

Der Bürgermeister von Merano

Beppo Binder

Pop-Chor

Anetta Szabó, Marjeta Urch, Michael Konicek

mit

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden