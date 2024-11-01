Faschingskabarett 2026 - „Geschichten, Gerüchte & Anekdoten“

Was sie schon immer über das Faschingskabarett Güssing wissen wollten - Im 42. Jahr des Faschingskabaretts Güssing erwartet Sie ein Abend voller Erinnerungen, aber auch voller Vorfreude auf Kommendes. Mit Videoeinspielungen erleben Sie noch einmal unvergessliche Highlights:

Wie „Oma und ia Bui“, den Polizei- oder Bundesheereinsatz von Keglovits, Hofbauer und Stangl, den Zeitungsverkäufer und Conférencier Kurt Resetarits, den Pianisten Arthur Fandl, Ralf Gober und seine Damen, den Polizisten, Friseur oder Ensemblemitglieder von Musical Güssing.

Ralf Gober wird Darsteller:innen und Mitarbeiter.innen für Interviews auf die Bühne bitten und Sie durch den Abend voller Geschichten, Gerüchte und Anekdoten führen.

Bei einem Gewinnspiel können Sie Karten für das Musical „Wie im Himmel“ (August 2026) auf der Außenbühne des Kulturzentrums Güssing gewinnen.

Tickets:

Eine direkte online-Kartenbuchung ist leider nicht möglich!

Mail: [email protected] Tel.: 03322/43 129 Gerne versenden Ihnen die Veranstalter Ihnen auch Ihre Karten gegen eine Gebühr von € 4,- zu.