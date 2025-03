Herodes, König von Judea, feiert Geburtstag. Johannes der Täufer klagt ihn öffentlich der Unzucht mit Herodias, seiner Schwägerin, an. Um sein Ansehen nicht zu gefährden, ist Herodes bereit, sich von ihr zu trennen. Für Herodias bedeutet der Verlust königlichen Schutzes, nach den jüdischen Gesetzen als Ehebrecherin gesteinigt zu werden. Sie setzt alles daran, den Prediger zum Schweigen zu bringen. Ihre Tochter soll ihr dabei helfen…

ZUR INSZENIERUNG

Nicole Aebersold, Schweizer Filmemacherin, die israelische Choreografin Jasmin Avissar und Luca De Marchi, Chefdirigent des Festival Retz und Barockexperte, setzen gemeinsam die musikalische Kostbarkeit bildmächtig und klangstark in Szene. Eine multimediale Phantomjagd durch zwei Jahrtausende männlicher Fantasien.

HINTERGRUND

In der biblischen Legende noch namenlos, erhält das junge Mädchen im fünften nachchristlichen Jahrhundert ihren Namen: Salome. (Im Hebräischen bedeutet er „Friedliche“.) Als triebgesteuerte, männermordende Nymphomanin gebrandmarkt, prägt sie über anderthalb Jahrtausende das Bild der Weiblichkeit im kollektiven Unterbewusstsein. Sie inspiriert mittelalterliche Buchmalerei und barocke Gemälde, bedient den Voyeurismus von Bühne und Film, gibt Striptease-Bars und Erotik-Clubs auf der ganzen Welt ihren Namen.

ÜBER DIE MUSIK

1709 schreibt Antonio Maria Bononcini für den Wiener Kaiserhof sein hochdramatisches Oratorium über das „Blutfest des Herodes“. Knapp 200 Jahre vor Richard Strauss lässt er – in der feudalen Hochzeit patriarchaler Gesellschaftsstrukturen – das Publikum teilhaben am verzweifelten Überlebenskampf von Frauen in sozialer und materieller Abhängigkeit vom Mann.

BESETZUNG

Musikalische Leitung

Luca De Marchi

Intermediale Inszenierung

Nicole Aebersold

Choreografie

Jasmin Avissar

Bühnenbild

Hartmut Schörghofer

Orchester

Ensemble Continuum Wien

Salome

Anna Piroli

Herodias

Carolina Lippo

Johannes der Täufer

Chiara Brunello

Engel

Cornelia Sonnleithner

Herodes

Fernando Aarón García-Campero Gómez