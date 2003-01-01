Oper von Alessandro Scarlatti - Die Babylonier unter ihrem grausamen Feldherrn Holofernes stehen vor den Toren von Jerusalem. Angesichts der feindlichen Übermacht erwägt die politische Führung Israels bedingungslose Kapitulation. Über dem Leichnam ihres im Kampf gefallenen Mannes beschließt Judith, eine Frau aus dem Volk, Holofernes zu töten. Gemeinsam mit ihrer alten Zofe schleicht sie sich ins gegnerische Heerlager.

Mit den „Waffen einer Frau“ gelingt ihr, Holofernes für sich einzunehmen. – Die Bibel überliefert eine Heldentat. Die Wirklichkeit einer Bluttat sieht ganz anders aus…

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725) zählt zu den innovativsten Komponisten des Barock. Mit seinen 114 erhaltenen Bühnenwerken wies er dem Musikdrama neue Wege: Statt Opernfigurinen bringt er Menschen aus Fleisch und Blut auf die Bühne. Und lässt sie mit atemberaubender musikalischer Raffinesse zum zeitlosen Spiegel unserer selbst werden.

Hartmut Schörghofer, international tätiger Regisseur und Bühnenbildner, verwandelt die Architektur der Stadtpfarrkirche zur Hüllkurve eines politischen Attentats und verschränkt mittels analoger und multimedialer Darstellungsformen den alttestamentarischen Blick auf die historischen Geschehnisse mit der aktuellen Brisanz des Stoffes.

Luca De Marchi, Chefdirigent des Festival Retz und ausgewiesener Barockexperte, taucht gemeinsam mit einer erlesenen Sängerriege ein in den Facettenreichtum des musikalischen Juwels.

Judith & Holofernes

(La Giuditta, 1697)

Azione sacra

Musik: Alessandro Scarlatti

Text: Antonio Ottoboni

Musikalische Leitung: Luca De Marchi

Inszenierung, Bühnenbild: Hartmut Schörghofer

Kostüme: Corinna Crome

Judith: Carolina Lippo

Amme: Chiara Brunello

Holofernes: Luigi Morassi

Ensemble Continuum Wien

Konzertmeister: Valerio Losito