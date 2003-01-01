Mit den „Waffen einer Frau“ gelingt ihr, Holofernes für sich einzunehmen. – Die Bibel überliefert eine Heldentat. Die Wirklichkeit einer Bluttat sieht ganz anders aus…
Alessandro Scarlatti (1660 – 1725) zählt zu den innovativsten Komponisten des Barock. Mit seinen 114 erhaltenen Bühnenwerken wies er dem Musikdrama neue Wege: Statt Opernfigurinen bringt er Menschen aus Fleisch und Blut auf die Bühne. Und lässt sie mit atemberaubender musikalischer Raffinesse zum zeitlosen Spiegel unserer selbst werden.
Hartmut Schörghofer, international tätiger Regisseur und Bühnenbildner, verwandelt die Architektur der Stadtpfarrkirche zur Hüllkurve eines politischen Attentats und verschränkt mittels analoger und multimedialer Darstellungsformen den alttestamentarischen Blick auf die historischen Geschehnisse mit der aktuellen Brisanz des Stoffes.
Luca De Marchi, Chefdirigent des Festival Retz und ausgewiesener Barockexperte, taucht gemeinsam mit einer erlesenen Sängerriege ein in den Facettenreichtum des musikalischen Juwels.
Judith & Holofernes
(La Giuditta, 1697)
Azione sacra
Musik: Alessandro Scarlatti
Text: Antonio Ottoboni
Musikalische Leitung: Luca De Marchi
Inszenierung, Bühnenbild: Hartmut Schörghofer
Kostüme: Corinna Crome
Judith: Carolina Lippo
Amme: Chiara Brunello
Holofernes: Luigi Morassi
Ensemble Continuum Wien
Konzertmeister: Valerio Losito
|Juli 2026
|Fr. 10. Juli 2026
20:00 Uhr
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|So. 12. Juli 2026
19:30 Uhr
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|Fr. 17. Juli 2026
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|So. 19. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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