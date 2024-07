Sommerprogramm für junge Forscher:innen im Museum

Schnell einen Platz für „Sommer im Museum“ sichern! Das Stadtmuseum lädt Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren ein, die zweite große Ausstellung „Von Steinen und Beinen“ kennenzulernen. Zwischen 19. und 23. August 2024, täglich von 9 Uhr bis 13 Uhr, lässt sich eine spannende Ferienwoche in den alten, kühlen Gemäuern des ehemaligen Klosters verbringen. Vom Spinnen und Weben, wie in der Jungsteinzeit bis hin zu Beleuchtungsgeräte bauen, die man in der Ausstellung entdecken kann.