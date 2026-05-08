Ernest A. Kienzl – ZYKLEN


Stadtmuseum St. Pölten
8. Mai bis 14. Juni 2026
Das Stadtmuseum / NÖDOK St. Pölten zeigt die umfangreiche Ausstellung „Ernest A. Kienzl – ZYKLEN“, die einen konzentrierten Überblick über das bisherige Lebenswerk des St. Pöltner Künstlers bietet.

Einblick in das Gesamtwerk eines besonderen Künstlers
Ernest A. Kienzl präsentiert in der Ausstellung zentrale Schaffensphasen, gegliedert in mehrere Werkzyklen. Sie machen die kontinuierliche Weiterentwicklung seines künstlerischen Denkens sichtbar und zeigen die

Vielfalt seiner Ausdrucksformen:

• Von Anfang an
• Frühwerk und Studienzeit
• Objekte und Installationen
• Zeichen und Mehrfeldzeichen
• Tangentialkurvenfiguren
• found abstracts

Die Ausstellung eröffnet einen seltenen Gesamtblick auf das Werk eines Künstlers, der über Jahrzehnte hinweg konsequent grafische, objekthafte und experimentelle Ansätze miteinander verknüpft.

Präsentation der neuen Monographie
Im Rahmen der Eröffnung wird zudem die neue Publikation „Ernest A. Kienzl – Zyklen“ aus dem Verlag für moderne Kunst vorgestellt. Die Monographie enthält Texte von Carl Aigner, Hartwig Knack, Lisa Ortner-Kreil und Thomas Pulle und bietet eine vertiefende kunstwissenschaftliche Einordnung.

Details zur Spielstätte:
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2, A-3100 St. Pölten

