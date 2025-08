DER TAG DES HEILIGEN HIPPOLYT!

Dieser Jahr wird der Stadt- und Diözesanpatron, der hl. Hippolyt, am 10. August gefeiert! Herzliche Einladung zu einem bunten Programm, das gemeinsam von Stadt und Diözese St. Pölten sowie vom Stadtmuseum und dem Museum am Dom gestaltet wird.

Dom zu St. Pölten

10:30 Uhr Festmesse mit Bischof Alois Schwarz

Kreuzgang im Bistumsgebäude – Schauschmiede

11.30–16.00 Uhr „Schmiede das Eisen, solange es heiß ist!“

Museum am Dom

Eintritt frei von 10:00 bis 16:00 Uhr

Domplatz 1, St. Pölten

12:00 Uhr Ausstellungsführung „In Feuer geboren“

15:00 Uhr Führung im ehemaligen Luftschutzkeller

Tourismusinfo Rathausplatz

Entdecken Sie mit einer XR-Brille die ehemaligen Kirchen am heutigen Domplatz hautnah. Anmeldung online notwendig! Anmeldung unter: https://www.stpoeltentourismus.at/tag-des-heiligen-hippolyts

Treffpunkt: Tourismusinfo

14:00 Uhr XR-Brillen-Tour I (max. 14 P.)

14:30 Uhr XR-Brillen-Tour II (max. 14 P.)

Die Führung kostet 20 Euro pro Person (statt regulär 25 Euro)

Stadtmuseum St. Pölten

Kostenlose Führungen zur Domplatz-Ausstellung

Treffpunkt: Museumseingang, Prandtauerstraße 2, St. Pölten

14:00 Uhr Familienführung mit Museumswerkstatt (max. 15 P.)

16:00 Uhr Ausstellungsführung „Von Steinen & Beinen“ (max. 30 P.)

Domrenovierung

Blicken Sie hinter die Kulissen der Restaurierung und erfahren mehr über das Großprojekt.

13.00 Uhr, Treffpunkt vor dem Dom

Wanderkonzert

17.00–18.00 Uhr: Cappella Splendor Solis führt mit Musik durch drei historische Orte St. Pöltens: In der Stiftsbibliothek/Museum am Dom, der Alumnatskapelle und dem Mary Ward-Saal erklingt Musik rund um den hl. Hippolyt. Eintritt frei! Start um 17.00 Uhr im Museum am Dom

Eis-Heiliger Hippolyt?!

St. Pölten hat einen Eis-Heiligen! Verkosten Sie die neue Eissorte „Blutorange-Topfen“, die von der Firma Bachinger extra kreiert wurde und nur exklusiv an diesem Tag verkostet werden kann.

Wo? Brunnenhof; ab 11.30 Uhr so lange der Vorrat reicht!