Der Vogelhändler


Der Vogelhändler

Sommerarena Baden
26. Juni bis 27. Aug. 2026
Bearbeitung von Francesc Abós und Barbara Spitzer nach einer Konzeptidee von Michael Lakner. Wo sich Liebe, Verwechslung und Musik begegnen, entfaltet sich der unverwechselbare Zauber der Operette. Carl Zellers DER VOGELHÄNDLER, 1891 in Wien uraufgeführt, zählt zu den beliebtesten Werken des Genres – eine heitere, herzliche und zugleich anrührende Geschichte über Sehnsucht, Stolz und die Suche nach dem eigenen Glück.

Im Mittelpunkt steht die resolute Postbotin Christel, die ihren geliebten Adam, den charmanten Tiroler Vogelhändler, heiraten möchte. Doch der Weg zum Happy End ist steinig: Standesunterschiede, Missverständnisse und die raffinierten Intrigen am fürstlichen Hof drohen die Liebenden zu trennen. Erst als beide lernen, ihren Herzen zu vertrauen, löst sich das Geflecht aus Eitelkeiten, Maskeraden und Verwechslungen – und die wahre Liebe triumphiert.

Zellers Musik sprüht vor Lebensfreude und Melodienreichtum. Kaum ein anderes Werk vereint so mühelos ländliche Frische, Wiener Charme und feine Ironie. Evergreens wie „Ich bin die Christel von der Post“, „Wie mein Ahnl zwanzig Jahr’“ oder das unsterbliche „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ haben Generationen von Operettenfreund:innen verzaubert.

DER VOGELHÄNDLER entführt in eine heitere, idyllische Welt, in der das Herz den Takt vorgibt und Musik Brücken zwischen Menschen schlägt. In der unvergleichlichen Atmosphäre der Sommerarena Baden entfaltet das Stück seinen ganz besonderen Zauber – leicht, beschwingt und voller sommerlicher Operettenfreude. Ein Werk, das zeigt: Wo Musik erklingt und Herzen singen, findet die Liebe immer ihren Weg.

Besetzung
Musikalische Leitung
Michael Zehetner

Inszenierung
Francesc Abós, Barbara Spitzer

Choreografie
Francesc Abós, Anna Vita

Bühne
Stephan Prattes

Kostüme
Friederike Friedrich

Adam
Clemens Kerschbaumer

Christel
Verena Tranker

Kurfürstin Marie
Natalia Ushakova

Baronin Adelaide
Oliver Baier

Baron Weps
Andreas Lichtenberger

Graf Stanislaus
Ricardo Frenzel Baudisch

Professor Süffle
Verena Scheitz

Professor Würmchen
Caroline Athanasiadis

Schneck
Beppo Binder

mit
Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden

Operette von Carl Zeller

Details zur Spielstätte:
Sommerarena Baden
Im Kurpark, A-2500 Baden bei Wien

Termine: Der Vogelhändler - Sommerarena Baden

Juni 2026
Fr. 26. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juli 2026
Mi. 8. Juli 2026
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Do. 9. Juli 2026
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Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Do. 6. Aug. 2026
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Sa. 8. Aug. 2026
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Mi. 12. Aug. 2026
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Mi. 19. Aug. 2026
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Do. 20. Aug. 2026
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Do. 27. Aug. 2026
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