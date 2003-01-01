Bearbeitung von Francesc Abós und Barbara Spitzer nach einer Konzeptidee von Michael Lakner. Wo sich Liebe, Verwechslung und Musik begegnen, entfaltet sich der unverwechselbare Zauber der Operette. Carl Zellers DER VOGELHÄNDLER, 1891 in Wien uraufgeführt, zählt zu den beliebtesten Werken des Genres – eine heitere, herzliche und zugleich anrührende Geschichte über Sehnsucht, Stolz und die Suche nach dem eigenen Glück.

Im Mittelpunkt steht die resolute Postbotin Christel, die ihren geliebten Adam, den charmanten Tiroler Vogelhändler, heiraten möchte. Doch der Weg zum Happy End ist steinig: Standesunterschiede, Missverständnisse und die raffinierten Intrigen am fürstlichen Hof drohen die Liebenden zu trennen. Erst als beide lernen, ihren Herzen zu vertrauen, löst sich das Geflecht aus Eitelkeiten, Maskeraden und Verwechslungen – und die wahre Liebe triumphiert.

Zellers Musik sprüht vor Lebensfreude und Melodienreichtum. Kaum ein anderes Werk vereint so mühelos ländliche Frische, Wiener Charme und feine Ironie. Evergreens wie „Ich bin die Christel von der Post“, „Wie mein Ahnl zwanzig Jahr’“ oder das unsterbliche „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ haben Generationen von Operettenfreund:innen verzaubert.

DER VOGELHÄNDLER entführt in eine heitere, idyllische Welt, in der das Herz den Takt vorgibt und Musik Brücken zwischen Menschen schlägt. In der unvergleichlichen Atmosphäre der Sommerarena Baden entfaltet das Stück seinen ganz besonderen Zauber – leicht, beschwingt und voller sommerlicher Operettenfreude. Ein Werk, das zeigt: Wo Musik erklingt und Herzen singen, findet die Liebe immer ihren Weg.

Besetzung

Musikalische Leitung

Michael Zehetner

Inszenierung

Francesc Abós, Barbara Spitzer

Choreografie

Francesc Abós, Anna Vita

Bühne

Stephan Prattes

Kostüme

Friederike Friedrich

Adam

Clemens Kerschbaumer

Christel

Verena Tranker

Kurfürstin Marie

Natalia Ushakova

Baronin Adelaide

Oliver Baier

Baron Weps

Andreas Lichtenberger

Graf Stanislaus

Ricardo Frenzel Baudisch

Professor Süffle

Verena Scheitz

Professor Würmchen

Caroline Athanasiadis

Schneck

Beppo Binder

mit

Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden

Operette von Carl Zeller