Im Mittelpunkt steht die resolute Postbotin Christel, die ihren geliebten Adam, den charmanten Tiroler Vogelhändler, heiraten möchte. Doch der Weg zum Happy End ist steinig: Standesunterschiede, Missverständnisse und die raffinierten Intrigen am fürstlichen Hof drohen die Liebenden zu trennen. Erst als beide lernen, ihren Herzen zu vertrauen, löst sich das Geflecht aus Eitelkeiten, Maskeraden und Verwechslungen – und die wahre Liebe triumphiert.
Zellers Musik sprüht vor Lebensfreude und Melodienreichtum. Kaum ein anderes Werk vereint so mühelos ländliche Frische, Wiener Charme und feine Ironie. Evergreens wie „Ich bin die Christel von der Post“, „Wie mein Ahnl zwanzig Jahr’“ oder das unsterbliche „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ haben Generationen von Operettenfreund:innen verzaubert.
DER VOGELHÄNDLER entführt in eine heitere, idyllische Welt, in der das Herz den Takt vorgibt und Musik Brücken zwischen Menschen schlägt. In der unvergleichlichen Atmosphäre der Sommerarena Baden entfaltet das Stück seinen ganz besonderen Zauber – leicht, beschwingt und voller sommerlicher Operettenfreude. Ein Werk, das zeigt: Wo Musik erklingt und Herzen singen, findet die Liebe immer ihren Weg.
Besetzung
Musikalische Leitung
Michael Zehetner
Inszenierung
Francesc Abós, Barbara Spitzer
Choreografie
Francesc Abós, Anna Vita
Bühne
Stephan Prattes
Kostüme
Friederike Friedrich
Adam
Clemens Kerschbaumer
Christel
Verena Tranker
Kurfürstin Marie
Natalia Ushakova
Baronin Adelaide
Oliver Baier
Baron Weps
Andreas Lichtenberger
Graf Stanislaus
Ricardo Frenzel Baudisch
Professor Süffle
Verena Scheitz
Professor Würmchen
Caroline Athanasiadis
Schneck
Beppo Binder
mit
Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden
Operette von Carl Zeller
|Juni 2026
|Fr. 26. Juni 2026
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