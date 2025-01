Spezialführung: Sigmund Freud - ein jüdisches Kind seiner Zeit?

Sigmund Freud betonte Zeit seines Lebens seinen Atheismus – bezeichnete sich allerdings stets als Jude. Diesen offensichtlichen Widerspruch versucht die Sonderführung zu ergründen. Begleiten Sie uns auf eine Spurensuche nach den Einflüssen der Religion seiner Vorfahren auf Freud und sein Schaffen.

Erfahren Sie mehr über Sigmund Freuds persönlichen Umgang mit dem Judentum und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Jüdinnen und Juden. Werfen Sie einen etwas anderen Blick in die Räumlichkeiten der Berggasse 19 und erfahren Sie dabei, was es bedeutete, im Wien der Jahrhundertwende einer jüdischen Familie zu entstammen. Nicht zuletzt werden Sie mehr über die Verfolgung durch den Nationalsozialismus erfahren und wie diese bis heute in der Berggasse zu spüren ist.

