Spezialführung: Revolutionen. Freud und die Medizin um 1900

Begleiten Sie das Sigmund Freud Museum in die Zeit, in der die sogenannte Zweite Wiener Medizinische Schule die Heilkunde in Wien zu Weltgeltung brachte! In den OP-Sälen um 1900 wurden spektakuläre Erfolge gefeiert, vor allem im Bereich der Chirurgie. Kuriose Experimente und bahnbrechende Entdeckungen prägten diese bewegte Epoche, in der Sigmund Freud als junger Sekundararzt seine Karriere am Allgemeinen Krankenhaus begann. Von Mentoren und Antagonisten Freuds, skandalösen Erkenntnissen und Selbstversuchen mit Kokain.