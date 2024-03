FORT/DA. Interventionen in der ständigen Sammlung

Skulpturen, Malereien, animierte Zeichnungen und Installationen: Zwölf Studierende präsentieren im Mezzanin und Hochparterre sowie dem Hof der Berggasse 19 insgesamt elf Interventionen, die sich allesamt mit der Abwesenheit von Freuds Interieur bzw. ausgewählten psychoanalytischen Themenkomplexen wie dem Unheimlichen, dem Unbewussten oder dem Traum auseinandersetzen.

Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Universität für Angewandte Kunst, Klasse Judith Eisler Malerei und Animationsfilm, zeigt in der Dauerausstellung des Museums Arbeiten von Studierenden zum Jahresthema des Sigmund Freud Museums „Abwesenheit“.

„In der Ausstellung FORT/DA beschäftigen sich die Studierenden mit der erzwungenen Abwesenheit von Freuds Person und Habseligkeiten und ihren Auswirkungen auf das, was jetzt in der Berggasse 19 zu sehen ist. Die verschiedenen Arbeiten behandeln weniger die Erinnerung, sie artikulieren vielmehr Fragen und Assoziationen zu dem, was zu sehen ist und zu dem, was ungesehen bleibt.

Abwesenheit impliziert einen Mangel und wird erweckt von der Sehnsucht nach dem, was fehlen könnte. Unter Verwendung verschiedener Materialien wie Staub, Ton, Projektion, Farbe, Ton, Glas und Metall schaffen die Studierenden Arbeiten, deren narrativer Inhalt die Abwesenheit als Präsenz und den Bruch als Möglichkeit identifiziert. In den Räumen entsteht zwischen Intervention, Darstellung und Distanz eine Vorstellung von dem, was hätte sein können.“

(Aus: Judith Eisler, FORT/DA, Booklet zur Ausstellung)

Mit ihren Arbeiten vertreten sind:

Baurjan Aralov

Luzie Bommert

Vivian Chiu Tseng

Leo Haslinger

Adam Meszaros

Erin Sankey

Lea Scholl&Leonie Roithner

Sophie Schagerl

Nikolija Stanojevic

Jesaja Aljoscha Trummer

Barbara Tunkowitsch

Marcus Wagner