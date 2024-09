Buchpräsentation: Träume in Zeiten der Coronapandemie

Buchpräsentation und Diskussion mit den Herausgeberinnen Anita Dietrich-Neunkirchner und Gabriela Pap sowie den Mitautorinnen Anna Maria Diem, Alice Mulasso und Brigitte Sindelar. Träume als Seismografen unserer Gefühle und Gedanken haben während der Coronazeit eine besondere Bedeutung erlangt. Weltweit waren wir mit großer Ungewissheit konfrontiert und mussten uns seelisch mit dem Ausnahmezustand arrangieren. Gerade junge Menschen litten besonders unter den pandemiebedingten Einschränkungen, ohne selbst zu den Hochrisikogruppen für eine Coronainfektion zu gehören.

Anhand eines webbasierten „Corona-Traumtagebuchs“ während der ersten Welle der Coronakrise konnten 622 Träume von 73 Teilnehmenden aus Österreich und Deutschland dokumentiert und ihre Traumverläufe analysiert werden. Was offenbarten diese Träume über die unbewusste Auseinandersetzung mit der Krise? Wie konnten sie zur bewussten Verarbeitung und Aktivierung persönlicher Resilienzstrategien genutzt werden? Was können wir daraus lernen?

Die Auswertung dieser Lockdownträume erfolgte nach Sigmund Freud, Fritz Morgenthaler, dem individualpsychologischen Ansatz Alfred Adlers sowie der von Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin entwickelten Analysemethode. Ergebnisse dieser Studie werden in der Buchpräsentation vorgestellt. Darüber hinaus wird über die Anwendung einer fortlaufenden Social-Dreaming-Traumreflexion in Norditalien berichtet. Dies ermöglicht Einblicke in das gesellschaftlich Unbewusste und zeichnet nach, wie sozial geteilte Träume helfen können, zunächst Ungedachtes in Gedachtes umzuwandeln.

Anita Dietrich-Neunkirchner, Mag.a Dr.in, arbeitet als Psychologin, Psychoanalytikerin, Supervisorin und Gruppenanalytikerin in freier Praxis in Wien. Sie ist Lehranalytikerin am Psychoanalytischen Seminar Innsbruck (PSI) und seit Gründung der Sigmund Freud Privatuniversität als Lektorin an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft in Lehre und Forschung tätig, sowie dort Leiterin der GenderStudyGroup.

Gabriela Pap, Mag.a Dr.in MSc ist Individualpsychologin, Lehranalytikerin und Supervisorin und arbeitet als Psychotherapeutin in privater Praxis in Wien mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fachspezifikums Individualpsychologie sowie Leiterin des Universitätslehrgangs für Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.

Anna Maria Diem, Mag.a ist als Psychoanalytikerin in freier Praxis und in einer sozialpsychiatrischen Wohneinrichtung (Betreutes Wohnen Kabelwerk) in Wien tätig. Sie ist stellvertretende Leiterin der Gender Study Group an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen u.a. Imago Paartherapie, Sexualtherapie und Gerontopsychotherapie.

Alice Mulasso ist Gruppenanalytikerin, Psychologin und Moderatorin von Social Dreaming Gruppen. Sie arbeitet in freier Praxis in Chieri und im Zentrum für angewandte Gruppenanalyse Arcipelago in Turin. Sie ist Gründerin und Leiterin der Workshops Reflective Citizens in Chieri.

Brigitte Sindelar, Univ.-Prof.in Dr.in, ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin (Individualpsychologie), spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Seit der Gründung der Sigmund Freud Privatuniversität ist sie dort in Lehre und Forschung tätig, von 2012 bis 2020 war sie Vizerektorin für Forschung. Sie ist Lehrtherapeutin und Supervisorin im psychotherapeutischen Fachspezifikum Individualpsychologie an der SFU.

Moderation: Eva-Maria Kleinschwärzer, Sigmund Freud Museum

Anmeldung erforderlich