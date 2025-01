Starnacht am Neusiedler See

Die Starnacht am Neusiedler See geht in die vierte Runde. Österreichs großes Musik-Spektakel kommt zu Pfingsten 2025 wieder nach Mörbisch am Neusiedler See. Die Seebühne Mörbisch wird wieder zum Hotspot der Musikszene und verwandelt sich für zwei Tage in eine Schlager-, Rock- & Pop-Arena.

Die ersten Künstler sind bereits fixiert: Aura Dione sowie die Schick Sisters & Opus Band haben für das Musikereignis ihr Stage-Tickets gelöst. Moderiert wird die „STARnacht am Neusiedler See“ von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Deutschlands meistgebuchte Starmoderatorin und der Schauspieler & Entertainer sind ein perfekt eingespieltes Team, das mit viel Humor und Charme durch glanzvolle Musiknächte führt.