Semino Rossi in Concert - Magische Momente live

Semino Rossi kommt auf die Seebühne Mörbisch! Seit zwei Dekaden verzaubert Semino Rossi ein Millionenpublikum mit seinem unvergleichlichen Charme, seinem feinsinnigen Humor und seiner Leidenschaft, die Herzen zum Singen, Tanzen und Träumen bringt – unvergessliche Augenblicke, auf die sich seine Hörerinnen und Hörer auch auf dem neuen Studioalbum freuen dürfen: Mit seinen aktuellen Songs präsentiert sich Semino Rossi so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, während er erneut sein unvergleichliches Gespür für den unwiderstehlichen Zauber der Musik beweist, den er mit seiner Samtstimme und seinem lateinamerikanischen Temperament wunderbar ausdrückt.

Er liebt die großen Gefühle – und das Publikum liebt ihn! Der gebürtige Argentinier Semino Rossi schenkt mit seinen Live-Auftritten in seinem 20. Jubiläumsjahr „Magische Momente“!

Mit insgesamt sechs seiner vielfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben enterte Semino Rossi den 1. Platz der österreichischen Albumcharts und setzte sich mit dem 2006 veröffentlichten, mit Doppel-Platin prämierten „Ich denk an dich“ auch an die Spitze der deutschen Hitparade. Mit „So ist das Leben“ legte der 62-jährige Ausnahmesänger im Sommer 2019 sein bisher erfolgreichstes Album via Ariola/ Sony Music vor, mit dem er jeweils auf Platz 1 in Österreich und in der Schweiz, sowie auf Platz 2 der deutschen Charts einstieg. Ein Erfolg, an den Semino Rossi nahtlos mit dem im Frühjahr 2022 erschienenen „Heute hab ich Zeit für dich“ anknüpfte, das ebenfalls den 1. Platz in Österreich, Platz 2 in Deutschland und Platz 3 in der Schweiz belegte.