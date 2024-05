Die Starnacht am Neusiedler See

Auch heuer wird die Seebühne Mörbisch am Neusiedler See zum Hotspot der Musikszene. Die „Starnächte“ zählen seit über zwei Jahrzenten zu den musikalischen Showhöhepunkten von ORF 2 und haben dank der Zusammenarbeit mit dem MDR in den vergangenen Jahren auch das Publikum in Deutschland begeistert. 2024 kommt die Erfolgsshow und Musik-Spektakel auch wieder ins Burgenland.