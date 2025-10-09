Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Die Schlagerparty des Jahres 2026


Die Schlagerparty des Jahres 2026

Seebühne Mörbisch
21. Juli 2026
Wenn DJ Ötzi, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross auf einer Bühne vereint sind, ist klar: Hier liegt Musik in der Luft, hier trifft Gefühl auf Gänsehaut – und niemand bleibt sitzen! Im Juli 2026 wird die malerische Seebühne Mörbisch zur Bühne der großen Gefühle und unvergesslichen Schlager-Momente.

Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.

Ein Abend voller Stimmung, Leidenschaft und Erinnerungen, die bleiben: Mit diesem hochkarätigen Line-up trifft sich die Elite des deutschsprachigen Schlagers zu einem musikalischen Sommermärchen, das Schlagerfans noch lange begleiten wird. Mitsingen, Mitfeiern, Mitfühlen – diese Nacht ist ein Geschenk an alle, die Schlager im Herzen tragen.

Details zur Spielstätte:
Seebühne Mörbisch
Seebühne, A-7072 Mörbisch

Termine: Die Schlagerparty des Jahres 2026 - Seebühne Mörbisch

Juli 2026
Di. 21. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 