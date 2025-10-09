Die Schlagerparty des Jahres 2026

Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.
Ein Abend voller Stimmung, Leidenschaft und Erinnerungen, die bleiben: Mit diesem hochkarätigen Line-up trifft sich die Elite des deutschsprachigen Schlagers zu einem musikalischen Sommermärchen, das Schlagerfans noch lange begleiten wird. Mitsingen, Mitfeiern, Mitfühlen – diese Nacht ist ein Geschenk an alle, die Schlager im Herzen tragen.
|Juli 2026
|Di. 21. Juli 2026
20:00 Uhr
