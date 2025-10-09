Die Schlagerparty des Jahres 2026

Wenn DJ Ötzi, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Andy Borg, die Nockis, Natalie Holzner und Vincent Gross auf einer Bühne vereint sind, ist klar: Hier liegt Musik in der Luft, hier trifft Gefühl auf Gänsehaut – und niemand bleibt sitzen! Im Juli 2026 wird die malerische Seebühne Mörbisch zur Bühne der großen Gefühle und unvergesslichen Schlager-Momente.

Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude.

Ein Abend voller Stimmung, Leidenschaft und Erinnerungen, die bleiben: Mit diesem hochkarätigen Line-up trifft sich die Elite des deutschsprachigen Schlagers zu einem musikalischen Sommermärchen, das Schlagerfans noch lange begleiten wird. Mitsingen, Mitfeiern, Mitfühlen – diese Nacht ist ein Geschenk an alle, die Schlager im Herzen tragen.