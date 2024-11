Die Schlagerparty des Jahres

Erleben Sie große Schlagerhits! Die große Schlagerparty 2025 wartet mit dem Who is Who der deutschen Schlagerszene auf. Top-Acts, Superstars und Stimmungsgaranten sind regelmäßig mit von der Partie und versetzen das Publikum in Partystimmung. Jeder für sich unverwechselbar und einzigartig, verbindet doch eine Sache alle Stars der Großen Schlagerparty 2025, egal ob diese sich für Partykracher oder tiefsinnige Balladen verantwortlich zeichnen: Die tiefe Liebe zur Musik, die das Schaffen eines Jeden dieser unverwechselbaren Künstler prägt.

Jede Schlagerparty ist ein spektakuläres Erlebnis, bei der dem Publikum eine perfekt abgestimmte Mischung aus neuen Hits und Klassikern, von Gute-Laune-Musik bis zu den schönsten Balladen geboten wird, die stundenlang zum Singen, Tanzen und Mitfeiern einladen.