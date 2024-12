Die Open-Airs ROLAND KAISER Sommer 2025

Erleben Sie Roland Kaiser auf einer der größten Open-Air-Bühnen Europas! Roland Kaiser - Kenner sind bestens mit den Open Air – Spielstätten vertraut, die ab jetzt ebenfalls im Live-Sommer 2025 auf dem Tourneeplan des Ausnahmekünstlers stehen. Roland Kaiser ist in den vergangenen Jahren mit seiner herausragenden Band bereits in Meppen, Mönchengladbach sowie Fulda zu Gast gewesen und hat den Besuchern regelmäßig unvergessliche Live-Abende beschert.

In 2025 wird nun erstmals auch das Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt zu seiner Tournee-Station gehören. Ebenfalls können sich jetzt auch die Fans in Österreich auf einen weiteren Sommer mit Roland Kaiser freuen. Die Seebühne in Mörbisch ist eine der schönsten Open Air-Bühnen Österreichs. Roland Kaiser versteht es wie kaum ein anderer, sein Publikum mit einer perfekten Songauswahl aus der Vielzahl seiner großen Hits, den Lieblingstiteln seiner Fans sowie brandneuen Songs – die nicht selten den Zeitgeist treffen - zu begeistern. Ergänzt durch eine hochwertige, modern konzipierte Licht- und Bühnenshow werden die Konzerte des Ausnahmekünstlers für jeden Besucher zu einem ganz besonderen Live-Erlebnis.

„Ich möchte die Menschen, die meine Konzerte besuchen, bestmöglich unterhalten und ihnen einen schönen Abend bereiten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass so viele Menschen meine Live-Shows sehen möchten. Entsprechend selbstverständlich ist es für mich, dass ich ihnen das für mich und meine Band Beste auf der Bühne biete.“

- Roland Kaiser